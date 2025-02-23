Объявлены победители Берлинале 2025: получил ли награду украинский фильм 'Лента времени'

В субботу, 22 февраля, прошла церемония награждения 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Желаемый главный приз на торжественном мероприятии – "Золотой медведь" получил фильм "Мечты" (Drømmer) Дага Йохана Хайгеруда.

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Полный список победителей появился на официальном сайте фестиваля. К сожалению, кинокартина украинского режиссера Екатерины Горностай – "Лента времени" осталась без награды, однако смогла вызвать резонанс среди иностранной аудитории.

Фильм-победитель Берлинале 2025 "Мечты" рассказывает о 17-летней девочке-подростке, которая влюбляется в своего преподавателя французского языка и решается написать книгу-исповедь об этом опыте. Кинокартина завершает трилогию Дага Йохана Хайгеруда "Секс/Любовь/Мечты", предыдущие части которой были показаны в Венеции и Каннах.

Победители Берлинале-2025

"Золотой медведь" – "Мечты" (Drømmer)

Гран-при жюри "Серебряный медведь" – фильм "Голубой след" Габриэля Маскаро, раскрывающий историю 77-летней пенсионерки, которая отказалася жить в поселении для престарелых, вместо чего уехала в путешествие по лесам Амазонии.

Приз жюри "Серебряный медведь" – кинолента "Сообщения" Ивана Фанды об уникальной девочке, которая понимает животных и умеет с ними разговаривать.

"Серебряный медведь" за лучшую режиссуру – Хуо Мэнг за кинокартину "Живя на земле".

"Серебряный медведь" за лучшую главную роль – Роуз Бирн в проекте "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула".

"Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана – Эндрю Скотт в фильме "Голубая луна"

"Серебряный медведь" за лучший сценарий – румынский кинорежиссер Раду Жуде, создавший ленту "Континентал 25"

"Серебряный медведь" за выдающиеся художественные достижения – французский режиссер Люсиль Хадзихаллович за фильм "Ледяная башня".

Лучший документальный фильм – "Держа Лиат" режиссера Брандона Крамера. Лента раскрывает историю жизни одной из заложниц, которую 7 октября 2023 захватили во время нападения боевиков Хамас на Израиль.

Несмотря на то, что фильм "Лента времени" Екатерины Горностай не оказался в перечне победителей, премьера кинокартины, состоявшаяся в рамках Берлинале 2025, произвела фурор у зрителей. Первый показ проекта собрал полный зал и 10-минутные овации.

Кинокартина показывает жизнь украинских учеников и учителей во время войны, в частности, ситуацию в Черкассах, Харькове, Бородянке, Буче. Центральным событием стала трагедия в городе Ромны Сумской области, где из-за ракетного удара была уничтожена школа и погибли ее работники.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинские режиссеры Екатерина Горностай и Никон Романченко стали родителями во время Берлинале и показали первое фото малыша.

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