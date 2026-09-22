Полная версия фильма "Мстители: Судный день" появилась в сети в формате 4K за три месяца до выхода в кинотеатры — СМИ

Полная версия фильма "Мстители: Судный день" якобы появилась в интернете в формате 2160p — примерно за три месяца до запланированного выхода в кинотеатрах. Копию научно-фантастического фильма могут распространять в частном порядке, в частности через Telegram, однако никакого официального подтверждения утечки пока нет.

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Об этом сообщают пользователи соцсети Х, подкрепляя свои утверждения фотографиями. Информацию о возможной утечке сообщило издание Cosmic Book News.

Некоторые пользователи утверждают, что фильм доступен в качестве 2160p, то есть 4K, а отдельные источники заявляют о наличии полной копии картины.

Информацию также прокомментировал инсайдер MyTimeToShineHello. В соцсети X пользователь отмечает, что фантастическая кинокартина якобы полностью просочилась в сеть. Еще один известный пользователь под ником Daniel RPK также поддержал эти утверждения.

Отдельно в сети появилось изображение Роберта Дауни-младшего в образе Доктора Дума. На кадре персонаж стоит между двумя поврежденными Сентинелами, а на заднем плане видны Земля и пылающее небо. Пользователи сразу же начали обсуждать, является ли изображение подлинным или его могли создать с помощью искусственного интеллекта.

Согласно результатам проверки Cosmic Book News, детектор Hive не определил изображение как созданное ИИ или дипфейк.

Также есть подозрения, что видеоматериалы со "Судного дня" якобы передаются в частном порядке через Telegram.

Ситуацию осложняет то, что ранее вокруг фильма уже появлялись материалы, которые сначала называли утечками. Часть фотографий костюмов впоследствии подтвердили после того, как Disney начала требовать их удаления. Аналогичная ситуация сложилась с видео, на котором Доктор Дум и Сентинелы атакуют Людей Икс.

В то же время новые официальные материалы могут появиться уже 25 сентября, когда в кинотеатрах состоится показ "Мстителей: Финал" в формате Encore. Именно тогда зрители смогут увидеть дополнительные кадры из будущего фильма.

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