Полный трейлер новых 'Мстителей' показали на CinemaCon: известны детали

Фанаты комиксов Marvel, посетившие выставку CinemaCon в Лас-Вегасе, в эти выходные первые увидели полноценный трейлер предстоящего фильма "Мстители: Судный день". До этого компания Disney, которая владеет комикс-гигантом, дразнила зрителей лишь короткими тизерами о Стиве Роджерсе, Торе, Людях Икс и Фантастической четверке.

Трейлер увидели журналисты издания Variety и пересказали его содержание. Начинается он с появления доктора Дума в исполнении Роберт Дауни-младшего, одетого в зеленый капюшон и металлическую маску. Он готовится к вторжению в мультивселенную. Далее зрителям показывают Профессора Ксавьера (Патрик Стюарт), который тревожно наблюдает за яркой вспышкой возле своей школы. После чего события разворачиваются стремительно: битва Гамбита (Ченнинг Татум) и Шан-Чи (Симу Лю), схватка двух копий Елены Беловой (одна из которых – замаскированная Мистик), и наконец противостояние Тора с Думом, где злодей голыми руками перехватывает магический молот Мьельнир.

Одним из самых эмоциональных моментов стало триумфальное возвращение Криса Эванса к роли Стива Роджерса. Тор шокирован появлением старого друга, ведь в "Завершении" тот отправился в прошлое, чтобы прожить жизнь с Пегги Картер. Пока неизвестно, как именно произойдет возвращение Кэпа, но понятно, что он все еще будет оставаться "достойным", потому что в трейлере персонаж снова поднимает молот Тора.

Подобно предыдущим частям, "Мстители: Судный день" объединяет множество команд: Мстителей, Людей Икс, Фантастическую четверку и Громовержцев. Мы наконец увидим встречу Рида Ричардса и его команды с Новыми Мстителями (Баки Барнс, Елена Белова, Чатовый, Призрак, Красный Страж и Агента США). Также назревает напряженное противостояние между вакандийцами и подводной армией Намора.

Всем героям, а также некоторым из бывших злодеев, придется отложить распри, чтобы остановить доктора Дума. Роберт Дауни-младший, который озвучивает часть трейлера, разговаривая со специфическим восточноевропейским акцентом, лично презентовал ролик вместе с Крисом Эвансом. Режиссерами выступят братья Руссо, которые также будут снимать "Мстителей: Секретные войны" (2027), которые должны завершить Сагу Мультивселенной.

"Судный день" станет блокбастером, который соберет вместе команду супергероев впервые за семь лет – именно столько времени прошло с момента выхода "Мстителей: Финал" в 2019 году. Хотя детали сюжета держат в секрете, фильм обещает быть настоящим парадом супергероев. В ленте появится невероятное количество персонажей Marvel: Пол Радд (Человек-муравей), Энтони Маки (Сэм Уилсон), Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Иен Маккеллен (Магнето), Летиция Райт (Шури), Том Хиддлстон (Локи) и многие другие.

Для Marvel это большая ставка после неоднозначных результатов последних лет. Сделать ее студия решилась после успеха "Человека-паука: Домой пути нет" и "Дэдпула и Росомахи". Эти фильмы понравились публике, принесли хорошую кассу и доказали, что зрители все еще любят масштабные кроссоверы. Владельцы кинотеатров с нетерпением ждут премьеру, вспоминая рекордные сборы "Завершения", которое заработало 2,8 миллиарда долларов в мировом прокате.

Премьера "Мстителей: Судный день" запланирована на тот же день, что и выход третьей части "Дюны" – в Украине она состоится 17 декабря 2026 года. Такое совпадение может сделать этот уикенд одним из самых прибыльных в истории кино. Следующая часть, "Мстители: Секретные войны", выйдет ровно через год после премьеры "Судного дня".

