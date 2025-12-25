Будет ли новый 'Барбингеймер'? Новые части 'Мстителей' и 'Дюны' выйдут в кино в один день

Летом 2023 года кинорынок пережил незаурядное событие – большие премьеры фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" вышли в один день. Похоже, что в 2026 году ситуация повторится и в прокате столкнутся "Мстители: Судный день" и "Дюна 3".

Как сообщает блог World of Reel, сейчас оба блокбастера заявлены в прокатном календаре на 18 декабря 2026 года. Причем, судя по свежим слухам, студии Disney/Marvel, которые отвечают за "Мстителей" и Warner Bros., которая занимается производством "Дюны" не планируют уступать выбранную дату. Вероятное столкновение кино уже получило название "Дюнсдей" – от названия Dune и подзаголовка "Мстителей" на английском языке Doomsday.

В целом в Голливуде существует практика, если в прокате совпадают два больших фильма, ориентированных на фанатскую аудиторию, студии придумывают, как их развести в календаре, чтобы не конкурировать за внимание зрителя. В случае с "Барби" и "Оппенгеймером" продюсеры пошли на риск, потому что их ленты были радикально разными и ориентировались на разные группы зрителей. И не ошиблись. "Барби" в результате собрала в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов став лидером того года по сборам, а "Оппенгеймер" принес авторам 975 миллионов и наконец окупился режиссерским "Оскаром" для Кристофера Нолана. В целом байопик Роберта Оппенгеймера собрал 7 статуэток Американской киноакадемии, а "Барби" взяла награду за лучшую песню.

Впрочем, с "Дюной" и "Мстителями" ситуация несколько иная – оба фантастических блокбастера целятся в одну и ту же аудиторию. Но, похоже, студии решили пойти на своеобразный конфликт за премьерную дату в канун Рождества. Так автор подкаста The Hot Mic Джефф Снайдер в недавнем эпизоде сообщил, что Warner Bros. не планирует менять дату выхода "Дюны 3". Его коллега из подкаста The Town Мэтт Беллони подтвердил эту информацию, добавив, что Warner Bros. прямо заявили, что они первыми заявили эту дату и потому не отступят.

Сейчас обе ленты находятся на стадии постпродакшена. Съемки "Дюны 3" были завершены в ноябре и команде теперь понадобится год, чтобы подготовить фильм к премьере. "Мстители" завершили снимать несколько месяцев назад, но, как водится в студии Marvel, уже после этого в проект внесли изменения, которые требуют досъемок – они состоятся в январе. В связи с этим премьеру "Судного дня" пришлось сместить более чем на полгода – с летнего сезона блокбастеров на рождественские дни.

Примечательно, что автор блога World of Reel Джордан Руйми смотрит на вероятный "Дюнсдей" с оптимизмом. По его мнению, такое прямое столкновение похожих лент в расписании премьер может сработать, как сработал когда-то "Барбингеймер", создав обоим фильмам дополнительный хайп.

