'Пингвин': что известно о спин-оффе фильма 'Бэтмен', первую серию которого посмотрели более 5 млн зрителей

Первый эпизод американского криминально-драматического сериала "Пингвин", являющийся спин-оффом легендарного блокбастера "Бэтмен", посмотрели 5,3 миллиона зрителей менее чем через неделю после официальной премьеры 19 сентября. Новая кинокартина компании HBO, созданная сценаристкой Лорен Лефранк, рассказывает историю преступника Оза Кобба, которого сыграл Колин Фаррелл.

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Как сообщает издание Variety, особую популярность проект приобрел не только у зрителей, но и у кинокритиков. Индекс одобрения экспертами сервиса Rotten Tomatoes составляет 94%.

В драматическом сериале "Пингвин" зрителям раскрывают события, являющиеся продолжением финала "Бэтмена". После подрыва дамбы город Готем превратился в сплошную развалину. Властные структуры распадаются, а граждане находятся в полной панике. Главный персонаж ленты Оз Кобб, получивший прозвище Пингвин, видит в этой ситуации возможность стать лидером преступного мира.

Он хочет занять место своего убитого босса Кармайна Фальконе, распространявшего особый наркотик в форме капель, пишет Reactor. Для этого он на короткое время сближается с потомком покойного руководителя – Альберто и узнает секретный план разработки нового препарата. Получив всю необходимую информацию, Пингвин убивает мужчину, однако на его пути появляется новое препятствие – дочь погибшего бандита София.

Другим центральным персонажем киноленты стал подросток Виктор Агилар. Парень, потерявший свой дом во время масштабного наводнения, есть протеже Оза Кобба. Пингвин использует юношу для воплощения своих зловещих планов в жизнь, однако, по мнению кинокритиков, он играет глубокую философскую роль, полноценно раскроющую тему проекта.

Кроме интересного сюжета, сериал привлекает внимание своим звездным составом, куда, кроме Колина Фаррелла, вошли: Рензи Фелиз, Дейдре О'Коннелл, Клэнси Браун, Кармен Эджого и Майкл Зеген.

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