Боклан, Ребрик, Кузнецова и Горбунов. Что известно о первой украинской кинопремьере 2025 года

В Киеве завершились съемки новогодней семейной комедии "Поезд в 31 декабря". Лента выйдет в украинский прокат 1 января 2025 года.

Видео дня

На днях в столичном железнодорожном вокзале сняли одну из финальных сцен фильма. OBOZ.UA побывал на съемочной площадке картины и расскажет, что известно о первой кинопремьере следующего года.

Картина рассказывает о приключениях пассажиров поезда "Киев-Львов" в канун Нового года. Для проводника Николая Ивановича (Станислав Боклан), который вот-вот должен выйти на пенсию, это последняя служебная смена. Мужчина планирует, что поездка пройдет спокойно, ведь обычно в новогоднюю ночь поезда следуют полупустыми.

Однако на этот раз в вагоне будет очень шумно, потому что там встретятся супруги на грани развода, невеста-беглянка, очень активная беременная пассажирка и малообщительный и неразговорчивый бухгалтер.

Когда поезд неожиданно остановится прямо посреди поля, пассажиры в процессе общения станут почти родными друг другу, потому что, как окажется, между ними существует много общего. Доедут ли они в конце-концов до Львова – узнаем после выхода фильма на большие экраны.

Кроме Станислава Боклана, в картине снялись Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Андрей Исаенко, Артемий Егоров, Владимир Николаенко, Максим Девизоров и другие известные актеры. Юрий Горбунов тоже сыграл в картине, а также выступил одним из продюсеров фильма.

По его словам, съемочной группе удалось создать традиционное новогоднее кино, которое любят все и будет смотреть не одно поколение: "Хочется "Такси в 31 декабря", и даже "Самолет в 31 декабря" снять".

Станислав Боклан отметил, что история, выписанная в сценарии, это "происшествие, в которое хотел попасть каждый, а затем ежегодно рассказывать своим друзьям с улыбкой на лице". Екатерина Кузнецова призналась, что очень любит атмосферные проекты и считает, что на этих съемках ей удалось встретить очень теплую команду.

"Ни одной копейки из государственной казны на этот фильм не было привлечено. Все производственные затраты покрыты за счет инвесторов, спонсоров, а также непосредственно производителем – FILM.UA Group", – добавил Горбунов.

Режиссером ленты стал Олег Борщевский ("DZIDZIO. Контрабас", "Бешеные соседи", "Коп из прошлого"), а оператором-постановщиком – Тимофей Аврамчук ("Коза Ностра. Мама едет", "Бешеная свадьба", "Лучшие выходные") .

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем секрет сериала "Друзья": голос Мэттью Перри и других актеров раскрыл интересную деталь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!