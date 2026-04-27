На НВО выйдет спиноф 'Теории большого взрыва': когда и какой его сюжет

С момента выхода финальной серии сериала "Теория большого взрыва" прошло семь лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы наконец подготовить к выходу давно обещанный спиноф, получивший название "Стюарт не смог спасти Вселенную".

Как пишет Deadline, новый ситком дебютирует уже в этом июле на стриминге HBO Max. Главным героем на этот раз станет второстепенный персонаж оригинального шоу, владелец магазина комиксов Стюарт Блум, которого играет Кевин Сассман. Перед ним стоит задача восстановить реальность после того, как он сломал устройство, построенное Шелдоном и Леонардом, и случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной.

Конечно, в приключения Стюарт будет погружаться не один. Ему на помощь придет его девушка Дениз, которую он встретил в последних сезонах "Теории Большого взрыва". Также основными персонажами ситкома станут геолог Берт и физик Барри Крипке. К этим ролям вернутся актеры "Теории" Лорен Лапкус, Брайан Позен и Джон Росс Боуи соответственно. В своих приключениях они будут встречать версии знакомых и любимых персонажей "Теории большого взрыва" из альтернативных вселенных. А значит, мы можем рассчитывать на камео других актеров любимого ситкома.

Сценаристами и исполнительными продюсерами нового сериала выступили Чак Лорре, создатель "Теории" и всех ее спинофов на сегодня, Зак Пенн и соавтор оригинала Билл Пради. Сериал производится компанией Chuck Lorre Productions совместно с Warner Bros. Television.

Отдельного внимания заслуживает композитор, которого авторы привлекли к работе над "Стюарт не смог спасти Вселенную". Музыку к шоу будет писать лауреат "Эмми", "Грэмми" и номинант на "Оскар" Дэнни Эльфман. Он известен работой над более чем сотней кинопартитур и своим 40-летним сотрудничеством с Тимом Бертоном. Композитор создавал саундтреки к таким хитам именитого режиссера как "Бэтмен", "Битлджус", "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и "Алиса в Стране чудес". Он также писал музыку к "Человеку-пауку", "Доктору Стрэнджу в Мультивселенной безумия", "Умнику Уиллу Хантингу", "Милку" и серии "Люди в черном". Кроме того, Эльфман создал культовые телевизионные темы для "Симпсонов", "Отчаянных домохозяек" и "Уэнздей".

