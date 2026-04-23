'Властелин колец: Кольца власти': стало известно, когда выйдет 3 сезон

Хорошие новости для фанатов Толкина – сериал "Властелин колец: Кольца власти" от Prime Video вернется на экраны раньше, чем ожидалось. Стриминг обещает представить третий сезон еще до конца этого года, а не в 2027, как предполагали ранее.

Информацию подтвердил изданию The Hollywood Reporter источник, близкий к производству. Точной даты релиза новых серий пока нет, но "Кольца власти" дебютировали 1 сентября 2022 года, а второй сезон вышел 29 августа 2024 года – если этот тренд сохранится, новая часть может выйти в начале осени.

Известно, что в третьем сезоне зрителей ждет существенный скачок во времени. Согласно официальному синопсису: "События будут разворачиваться через несколько лет после финала второго сезона, в разгар войны эльфов с Сауроном. Темный Властелин как раз пытается выковать Жезл Всевластия, который должен дать ему преимущество, необходимое для победы и окончательного завоевания всего Средиземья". В хронологии вселенной Толкина, Война эльфов происходит еще до событий, показанных в прологе фильмов Питера Джексона, известных как Война Последнего Союза.

Что касается каста, известно, что к своим ролям в "Кольцах власти" вернутся Чарли Уиккерс (Саурон), Морвед Кларк (Галадриэль) и Роберт Арамайо (Элронд). Среди новичков каста уже заявлены Джейми Кэмпбелл Бовер ("Очень странные дела"), Эдди Марсан ("Рэй Донован"), а также Эндрю Ричардсон, Зубин Варла и Адам Янг. Каких персонажей они будут играть – пока держат в секрете.

Шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж. Д. Пейн и Патрик МакКей еще до премьеры второго сезона намекали THR на свои грандиозные планы: "Мы работаем. Мы "готовим". Дайте нам спокойно доготовить!". Официально сериал был продлен в феврале 2025 года, и вскоре на британской студии Shepperton Studios закипела работа.

Вместе с Пейном и МакКеем над проектом работают продюсеры Линдси Вебер, Джастин Добл, Кейт Хейзелл и режиссер-продюсер Шарлотта Брандстром. Мэтью Пенри-Дейви выступает продюсером, а Элли О'Лири, Тим Кин и Эндрю Ли – сопродюсерами.

