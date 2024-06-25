На Netflix вышел фильм, который разобьет вам сердце: почему стоит посмотреть 'Солнце мое' с Полом Мескалем

Номинант на "Оскар-2023" и победитель Каннского кинофестиваля в 2022 году фильм "Солнце мое" (Aftersun) наконец-то можно посмотреть на Netflix. В киноленте ирландских актер Пол Мескал играет роль заботливого, но удивительно капризного и грустного отца Калума, в то время, как его дочь Софи, которой стала 13-летняя начинающая актриса Фрэнки Карио, узнает всю "прелесть" взросления.

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"Солнце мое" является дебютным фильмом режиссера Шарлотты Уэллс, и уже получил многочисленные положительные отзывы по всему миру. На Rotten Tomatoes индекс одобрения кинокритиками составляет 96%, что указывает на невероятно хорошо снятую картину. Фильм переносит зрителей в мир воспоминаний Софи, раскрывая тему потерь и любви через историю собственного отца и ее начала подросткового возраста.

Пол Мескал в фильме исполняет роль молодого отца, покинувшего семью, но впоследствии пытающегося построить крепкие отношения со своей дочерью, пригласив ее провести отпуск только вдвоем. Они отправились на море в Турцию. Уже через 20 лет она вспоминает некоторые фрагменты того периода своей жизни и пытается понять их истинную ценность.

Уже во взрослом возрасте она, просматривая видеозаписи с отдыха, понимает, что ее "печальный" отец действительно имел депрессию, но никому об этом не говорил на протяжении многих лет. Сюжет "Солнце мое" высоко оценили за то, что он затрагивает собственные чувства зрителей и заставляет переосмыслить свои воспоминания и отношения с близкими людьми.

Как сообщает Digital Spy, "Солнце мое" имел огромное значение для режиссера Шарлотты Уэллс. И не только тем, что кинокартина дебютна, но и тем, что стала ее переосмыслением детства и построена на основе воспоминаний из прошлого. За лучший дебют Уэллс получила награду BAFTA 2023.

Всего "Солнце мое" было номинировано в 65 кинопремиях по всему миру. Победу фильм одержал в 62-х, среди которых Каннский кинофестиваль 2022 года, BAFTA 2023 и Gotham Awards 2022.

Ранее OBOZ.UA писал, что критики назвали "Долгоногие" самым ожидаемым фильмом ужасов в 2024 году. Его премьера состоится в июле 2024 года, но картина уже имеет 100% на Rotten Tomatoes.

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