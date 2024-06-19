Критики назвали самый ожидаемый фильм ужасов: он выйдет в июле 2024 года и уже имеет 100% на Rotten Tomatoes

Фильм "Собиратель душ" (оригинальное название Longlegs) – лучший фильм ужасов в 2024 году по версии кинокритиков Rotten Tomatoes. И хотя он еще не вышел на экраны, но на проект уже надеются, просмотрев только трейлер.

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Кинокритики часто жалуются на банальные и неинтересные ужастики, но, похоже, "Собиратель душ" должны быть другим. Сняла фильм относительно новая кинокомпания NEON, что также могло повлиять на оценку экспертов на Rotten Tomatoes. Тем более, она выпускает фильмы, которые впоследствии становятся или номинантами, или победителями "Оскара", поэтому любители кино возлагают большие надежды на новый качественный проект.

На экранах ужастик появится аж 12 июля, но похоже киноманы уже выбрали своего фаворита среди других лент на афишах кинотеатров.

В центре сюжета новоприбывшая агентка ФБР Ли Харкер, взявшаяся за раскрытие серийного убийства 38 человек. С ходом следствия она обнаруживает, что все случаи смерти связаны с оккультизмом, то есть изотерикой и верованиями. Тогда главная героиня понимает, что ей нужно поспешить, чтобы еще один человек не стал жертвой. Удастся ли это сделать – неизвестно.

Startefacts сообщает, что рекламная кампания NEON была запущена еще два года назад. Тогда объявили, что роль убийцы сыграет легендарный Николас Кейдж, что уже привлекло внимание общества к будущему ужастику.

Впоследствии создатели выпустили трейлер, держащий в напряжении все 2 минуты: начиная аудиосопровождением и заканчивая интригующей концовкой с разбрызганной кровью.

Спустя время в сети появляется сайт, который кинокомпания посвятила серийному убийце. Если разгадать на нем маленькую головоломку, можно найти ссылку на еще один ресурс. На нем опубликовали подробный список жертв психопата-сатаниста, который "терроризировал семьи на северо-западе Тихого океана на протяжении почти трех десятилетий".

По состоянию на 18 июня на Rotten Tomatoes "Собиратель душ" уже набрал 100% удовлетворительных комментариев от кинокритиков. Такого рейтинга фильмам ужасам очень трудно достичь.

Некоторые даже отметил, что сюжет совпадает с какими-то картинами, которые приходилось видеть раньше, но, несмотря на это, фильм все равно является глотком свежего воздуха.

"Ощущение пребывания в голове серийного убийцы или агента ФБР еще никогда не было таким увлекательным и соблазнительным", – отметила одна корреспондентка на сайте.

Другая добавила: "Бывают моменты, когда "Собиратель душ" похожи на фильм, который вы видели раньше, но со злым фильтром: это одновременно и слабость, и сила, поскольку сюрреализм ужасов Перкинса делает знакомое странным, а странное знакомым".

Стоит отметить, что проекты Оза Перкинса киноманы ждут с нетерпением. Фанаты восхищены его странными и запутанными сюжетами.

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