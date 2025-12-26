Любовь и новые интриги: вышел трейлер нового сезона 'Бриджертонов'

Бенедикт Бриджертон вступает в игру за любовь и счастье. Уже 29 января на стриминге Netflix выйдет новый сезон костюмированного романтического сериала "Бриджертоны" и утомленным ожиданием фанатам наконец показали его полноценный трейлер.

Видео дня

Он не оставляет сомнений – нас ждет история Золушки. В этом можно убедиться благодаря ролику, который вышел на всех социальных платформах Netflix.

Главного героя сезона играет Люк Томпсон. В предыдущих сезонах он был занят богемными встречами и рисованием, но на этот раз его ждет настоящая охота от матерей перспективных невест. Сам он считает себя искателем приключений, а его сестры – развратником.

В начале светского сезона мать Бенедикта леди Вайолет Бриджертон устраивает бал, на котором его хотят познакомить с потенциальными невестами. Но все планы ломает незнакомка в серебряном платье, которая привлекает все внимание молодого человека. Ровно в полночь она вынуждена сбежать, оставив в руках аристократа лишь часть своего наряда. И теперь все мысли Бенедикта посвящены тому, чтобы найти таинственную незнакомку. Хотя на самом деле она ходит совсем рядом, ведь работает в обслуге его поместья и ее зовут Софи Бек (Эрин Ха).

Основой сезона стал роман Джулии Квин "Предложение джентльмена" – третья книга цикла о Бриджертонах. Слоганом новой части является: "Когда надеваешь маску, может произойти что угодно".

Восемь новых серий будут разделены на две части. Первая выйдет 29 января, вторую придется ждать до 26 февраля. Авторы шоу обещают самый горячий сезон в его истории.

