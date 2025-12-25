'Острые козырьки: Бессмертный': вышел тизер нашумевшего фильма

Оскароносный Киллиан Мерфи возвращается к образу Томми Шелби из сериала "Острые козырьки". Через четыре года после завершения культового британского телевизионного шоу должен выйти его полнометражный спиноф с подзаголовком "Бессмертный", и Netflix представил тизер ленты.

Ролик вышел на социальных платформах стриминга. И начинается он вопросом: "Что случилось с Томми Шелби?" Очевидно, фильм должен ответить на этот вопрос. Кроме того Netflix опубликовал несколько новых кадров из ленты.

Сценарий к "Бессмертному" написал создатель оригинального сериала Стивен Найт. Режиссером выступил Том Харпер. Мерфи ранее посвятил ленту фанатам сериала

По сюжету, действие "Бессмертного" происходит в 1940 году. В Европе все сильнее разгорается Вторая мировая война. Шелби приходится вернуться из добровольного изгнания, чтобы столкнуться с, вероятно, самым сложным испытанием в своей жизни. Когда на кону стоят будущее его семьи и страны, Томми должен оказаться лицом к лицу со своими собственными демонами и выбрать, противостоять ли своему наследию или сжечь его дотла.

В актерский состав картины, кроме Мерфи, вошли:

Ребекка Фергюсон;

Тим Рот;

Софи Рандл;

Нед Денехи;

Паки Ли;

Иан Пэк;

Джей Лайкурго;

Барри Кеоган;

Стивен Грэм.

На Netflix "Острые козырьки: Бессмертный" выйдет 20 марта 2026 года. До этого в избранных кинотеатрах состоится ограниченный прокат ленты. Увидеть ее на большом экране можно будет 6 марта. Список кинотеатров будет объявлен позже.

