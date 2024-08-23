Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о 'Довбуше', которые заставят пересмотреть его снова

В честь Дня Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале ICTV2 состоится телевизионная премьера приключенческо-исторического фильма "Довбуш". В сюжете одной из самых дорогих отечественных кинолент, под режиссированием Олеся Санина, положена легенда о предводителе повстанцев на Галичине Олексе Довбуше.

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Над созданием самого масштабного блокбастера украинской киноиндустрии работали более 117 специалистов, а для полноценной передачи атмосферы Гуцульщины было задействовано не менее 50 различных локаций. По случаю телепремьеры исторической драмы, OBOZ.UA подготовил 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова.

Первопоказ блокбастера состоялся, несмотря на пандемию и войну

Работа над созданием исторического фильма началась еще в 2018 году. Однако из-за вспышки COVID-19 и начала войны, съемочный процесс приходилось останавливать несколько раз.

Первые натурные съемки, проходящие за пределами павильона, были запланированы на 2020 год, но были перенесены из-за пандемии. Украинцы должны были увидеть премьеру "Довбуша" в начале 2022-го, однако полномасштабное вторжение отсрочило показ на неизвестное время. Несмотря на все препятствия, долгожданный блокбастер появился в кинотеатрах 24 августа 2023, на 32 годовщину независимости Украины.

Съемочный процесс длился более 118 смен, а бюджет составил рекордную сумму

Для того чтобы максимально точно воспроизвести время Гуцульщины, творческая команда отработала 108 съемочных смен. В рабочем процессе было задействовано около 50 различных локаций, среди которых известные природные места и культовые сооружения.

Общий бюджет фильма составил рекордную сумму 120 миллионов гривен, что делает драму одной из самых дорогих в украинской киноиндустрии.

Локациями служили настоящие исторические памятники

Съемки "Довбуша" проходили в самых живописных местах нашего государства: Карпатах, Тернопольщине, Дрогобыче, Львове и Киеве. Например, большинство сцен с имением польской княгини Яблоновской снимали в настоящем Свиржском замке, хотя в некоторых моментах появлялся и Збаражский. Одной из значимых локации стала Дрогобычская солеварня, а кадры со священником создавались в аутентичной деревянной Церкви Святого Юра.

Съемки увлекательных горных пейзажей происходили на живописных скалах Довбуша и хребте Свидовец с Герешавским озером.

Костюмы для героев шили 117 мастеров

Важнейшим элементом, который помог передать подлинность исторической эпохи, стала одежда персонажей. Художницы костюмов Гала Отенко и Мария Керо воспроизвели одежду гуцулов XVIII века, пользуясь отечественными, польскими и венгерскими источниками.

В течение восьми месяцев 117 специалистов из разных уголков Украины изготовляли более тысячи разных образов для героев фильма. Наряды шили из домотканного полотна, вышивая его шерстяными нитями и крася натуральными красителями.

Самыми дорогими костюмами стали наряды Марички и пани Яблоновской

Дарья Плахтий, сыгравшая роль невесты главного героя Марички, и Агата Бузек, воплотившаяся в польскую княгиню Яблуновскую, имели возможность носить самые дорогие и красивые костюмы.

По словам художниц, наряды дворянки воспроизвели из живописных картин того времени, ведь она должна была полноценно передавать ее статус. Тщательно следя за выбором тканей и фасонов, соответствующих давним тенденциям, мастера создали платье 7-10 килограммов.

Свадебный образ Марички мастерицы изготовляли в течение двух недель, а изысканную корону-венок из перьев отдельно заказывали на фабрике.

Актеры изучали гуцульский диалект

Для максимально точного воспроизведения эпохи Олексы Довбуша, актеры щедро украшали свои реплики гуцульскими словами. Однако главный герой пользовался наименьшим количеством диалектов в речи, ведь его должны были понимать современные зрители.

Погружение в мир гуцулов

Кроме одежды, для съемок блокбастера специально производились ножи, бартки и пистоли, которыми актеры учились умело пользоваться. Специалистами, работавшими над проектом, удалось создать настоящую вселенную гуцулов XVIII века.

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