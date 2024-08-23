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Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Анастасия Какун
Кино Oboz
4 минуты
132
Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о 'Довбуше', которые заставят пересмотреть его снова

В честь Дня Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале ICTV2 состоится телевизионная премьера приключенческо-исторического фильма "Довбуш". В сюжете одной из самых дорогих отечественных кинолент, под режиссированием Олеся Санина, положена легенда о предводителе повстанцев на Галичине Олексе Довбуше.

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Над созданием самого масштабного блокбастера украинской киноиндустрии работали более 117 специалистов, а для полноценной передачи атмосферы Гуцульщины было задействовано не менее 50 различных локаций. По случаю телепремьеры исторической драмы, OBOZ.UA подготовил 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова.

Первопоказ блокбастера состоялся, несмотря на пандемию и войну

Работа над созданием исторического фильма началась еще в 2018 году. Однако из-за вспышки COVID-19 и начала войны, съемочный процесс приходилось останавливать несколько раз.

Первые натурные съемки, проходящие за пределами павильона, были запланированы на 2020 год, но были перенесены из-за пандемии. Украинцы должны были увидеть премьеру "Довбуша" в начале 2022-го, однако полномасштабное вторжение отсрочило показ на неизвестное время. Несмотря на все препятствия, долгожданный блокбастер появился в кинотеатрах 24 августа 2023, на 32 годовщину независимости Украины.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Съемочный процесс длился более 118 смен, а бюджет составил рекордную сумму

Для того чтобы максимально точно воспроизвести время Гуцульщины, творческая команда отработала 108 съемочных смен. В рабочем процессе было задействовано около 50 различных локаций, среди которых известные природные места и культовые сооружения.

Общий бюджет фильма составил рекордную сумму 120 миллионов гривен, что делает драму одной из самых дорогих в украинской киноиндустрии.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Локациями служили настоящие исторические памятники

Съемки "Довбуша" проходили в самых живописных местах нашего государства: Карпатах, Тернопольщине, Дрогобыче, Львове и Киеве. Например, большинство сцен с имением польской княгини Яблоновской снимали в настоящем Свиржском замке, хотя в некоторых моментах появлялся и Збаражский. Одной из значимых локации стала Дрогобычская солеварня, а кадры со священником создавались в аутентичной деревянной Церкви Святого Юра.

Съемки увлекательных горных пейзажей происходили на живописных скалах Довбуша и хребте Свидовец с Герешавским озером.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Костюмы для героев шили 117 мастеров

Важнейшим элементом, который помог передать подлинность исторической эпохи, стала одежда персонажей. Художницы костюмов Гала Отенко и Мария Керо воспроизвели одежду гуцулов XVIII века, пользуясь отечественными, польскими и венгерскими источниками.

В течение восьми месяцев 117 специалистов из разных уголков Украины изготовляли более тысячи разных образов для героев фильма. Наряды шили из домотканного полотна, вышивая его шерстяными нитями и крася натуральными красителями.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Самыми дорогими костюмами стали наряды Марички и пани Яблоновской

Дарья Плахтий, сыгравшая роль невесты главного героя Марички, и Агата Бузек, воплотившаяся в польскую княгиню Яблуновскую, имели возможность носить самые дорогие и красивые костюмы.

По словам художниц, наряды дворянки воспроизвели из живописных картин того времени, ведь она должна была полноценно передавать ее статус. Тщательно следя за выбором тканей и фасонов, соответствующих давним тенденциям, мастера создали платье 7-10 килограммов.

Свадебный образ Марички мастерицы изготовляли в течение двух недель, а изысканную корону-венок из перьев отдельно заказывали на фабрике.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Актеры изучали гуцульский диалект

Для максимально точного воспроизведения эпохи Олексы Довбуша, актеры щедро украшали свои реплики гуцульскими словами. Однако главный герой пользовался наименьшим количеством диалектов в речи, ведь его должны были понимать современные зрители.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

Погружение в мир гуцулов

Кроме одежды, для съемок блокбастера специально производились ножи, бартки и пистоли, которыми актеры учились умело пользоваться. Специалистами, работавшими над проектом, удалось создать настоящую вселенную гуцулов XVIII века.

Как снимали один из самых дорогих украинских фильмов: 7 интересных фактов о "Довбуше", которые заставят пересмотреть его снова

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