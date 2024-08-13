'Яремчук: Незрівнянний світ краси' собрал почти 1,9 млн гривен за четыре дня показов в кино. Трейлер

За первые 4 дня проката киноленты "Яремчук: Незрівнянний світ краси" о творческом пути легендарного украинского артиста Назария Яремчука было собрано почти 1,9 миллиона гривен кассовых сборов. Фильм вышел на экраны 8 августа и уже получил симпатии зрителей.

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Как отмечает дистрибьютор FILM.UA, за первый уикенд было продано более 11 тысяч билетов. На сайтах популярных украинских кинотеатров – "Планета кіно" и Multiplex – на ближайшие 2 дня (до 14 августа включительно) почти все места в кинозалах раскуплены, что свидетельствует о желании общества ознакомиться с творчеством легенды и автора хитов "Гай, зелений гай", "Родина", "Червона рута" и другие.

"Делимся результатами первого прокатного уикенда фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси"! За премьерные дни бокс-офис составил 1 869 635 гривен, а количество проданных билетов достигло 11 208. Спасибо всем, кто поддержал кино просмотром. А тех, кто еще не успел посетить кинотеатр – приглашаем познакомиться со знаменитым голосом целого поколения Назарием Яремчуком", – отчитался FILM.UA Distribution.

О чем фильм

Назария Яремчука называют первой поп-звездой украинской сцены, которая изменила взгляды миллионов людей на украинскую песню. Родным удалось найти дневники и письма артиста, благодаря которым его дочь Мария Яремчук загорелась идеей создать документальный фильм об отце.

Те, кто знал исполнителя при жизни, в частности участники ВИА "Смерічка", поделились своими воспоминаниями и пролили свет на некоторые эпизоды жизни Назария Яремчука.

"Это биографическая драма о жизни и становлении не только Назария Яремчука, но и самой сцены, которая тогда формировалась. Нам важно было рассказать о нем, потому что это первая украинская поп-звезда", – рассказывал Village продюсер фильма Максим Сердюк.

Как отмечает Артем Григорян, режиссер студии Knife! Films, работавшая над созданием киноленты, они почти сразу согласились работать над идеей Марии Яремчук, а выбрали этот проект по интересному стечению обстоятельств: Потом мы поехали с Максом в Карпаты отдыхать, это было еще до полномасштабной войны, и слушали там в горах Назария Назаровича. А когда вернулись, мне позвонил знакомый и сказал, что Мария Назаровна Яремчук ищет кого-то, кто снимет фильм о ее отце. И случился метч. Она рассказала нам такие факты, которых не было нигде, и нам стало интересно сделать кино об этом.

Ранее OBOZ.UA писал об особенности фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси", кого не удалось снять, почему сыновья Назария Яремчука отказались участвовать в проекте и приглашали ли к комментарию Софию Ротату, с которой поп-звезду связывала песня и фильм "Червона рута".

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