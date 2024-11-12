Инсайдеры назвали актера, который может сыграть профессора Дамблдора в сериале о Гарри Поттере: как выглядит сэр Марк Райленс

Инсайдеры рассекретили главного претендента на роль профессора Дамблдора в сериале HBO о Гарри Поттере. В будущей кинокартине перевоплотиться в директора школы волшебства Хогвартс может британский актер – сэр Марк Райленс.

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Об этом источники, приближенные к созданию проекта, сообщили изданию Variety. Отмечается, что знаменитость не подтвердил свое участие в фильме, однако кинокомпания уже обратилась к нему с соответствующим предложением.

"Мы понимаем, что такой резонансный сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на стадии препродакшна, то будем подтверждать детали только тогда, когда будем заключать окончательные соглашения", – объяснили в HBO.

Сэр Марк Райленс начал свою творческую карьеру с выступлений на сцене театра. Первым из самых успешных телевизионных проектов стала драма "Ревизор", за участие в которой он получил премию BAFTA. Актер появлялся в культовых лентах, среди которых: "Великий Дружественный Великан", "Аноним", "Стрелок" и многие другие. В 2016 году сэр Марк Райленс получил премию "Оскар" за роль в фильме "Мост шпионов". Его многогранная и искусная игра стала главной причиной, почему создатели сериала о Гарри Поттере считают его главным претендентом на роль Дамблдора.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, главные роли в сериале, а именно Гарри, Гермиону и Рона, сыграют начинающие юные актеры. Компания уже запустила открытый кастинг для детей от 9 до 11 лет. Однако создатели ленты хотят привлечь к съемочному процессу известных взрослых актеров, как это сделали в оригинальной серии фильмов.

Поиск талантливых артистов может стать одним из самых больших вызовов на начальных этапах создания картины. Команда стремится найти звезд подходящего возраста, которые будут сниматься в будущем сериале от начала и до конца, демонстрируя необходимые изменения.

Первым актером, сыгравшим роль Дамблдора стал Ричард Гаррис. Он появился в картине в 70-летнем возрасте, однако смог сняться лишь в двух частях фантастического фильма, поскольку ушел в засветы в 72. На смену знаменитости пришел Майкл Хэмбон. Он воплотился в роль директора Хогвартса и мастерски отыграл ее до последней части ленты. К сожалению, его жизнь оборвалась в 2023 году. Следующим профессором Дамблдором может стать сэр Марк Райленс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что HBO открыл кастинг на главных актеров сериала о Гарри Поттере.

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