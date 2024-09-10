HBO открыл кастинг на главных актеров сериала о Гарри Поттере: кто может сыграть Рона, Гермиону и мальчика, который вижил

Телеканал HBO объявил кастинг на трех звезд будущего сериала о "Гарри Поттере" – самого "мальчика со шрамом" Гарри Поттере, его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Объявление было опубликовано в сети в понедельник, 9 сентября.

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HBO подтвердил достоверность новости изданию Variety. На кастинг приглашаются дети, которым в апреле 2025 года будет 9-11 лет, проживающие в Великобритании и Ирландии. В объявлении также говорится, что кастинг будет открыт для всех рас, этнических групп и гендерных идентичностей.

"Мы стремимся к инклюзивному, разнообразному кастингу, – говорится в сообщении. – На каждую роль просим подавать квалифицированных актеров, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любого другого признака, защищенного законом".

Заявка требует, чтобы актеры подали две короткие самопробы, включая краткое стихотворение или рассказ. Однако запись не должна содержать ничего, связанного Гарри Поттером. "Пожалуйста, подготовьте краткое стихотворение или рассказ на ваш выбор. Это может быть из вашей любимой книги, стихотворение, которое вы любите, монолог из пьесы или что-то, что вы создали сами. 30 секунд максимум!" – призывают организаторы.

Вторая задача – "краткое видео, в котором вы расскажете нам немного о себе, включая дату рождения, рост и место жительства". Кроме того, следует описать любого члена своей семьи, друга или домашнего питомца, с которым вы особенно близки.

Дедлайн подачи заявок – 31 октября, а съемки сериала будут проходить в Великобритании в течение 2025-2026 годов. Пока дата выхода новинки на HBO еще не известна. Ожидается, что шоу будет продолжаться семь сезонов, каждый из которых будет адаптацией одной из книг серии Джоан Роулинг.

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