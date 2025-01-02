'Игра в кальмара' 3 сезон выйдет уже летом? Точная дата и первый тизер попали в сеть

После нашумевшего второго сезона "Игра в кальмара", культового южнокорейского сериала от Netflix, фанаты не могут дождаться продолжения истории. Сиквел, вышедший в конце декабря 2024 года, оставил после себя больше вопросов, чем ответов, завершившись интригой.

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Однако, по словам создателей "Игры в кальмара", третий сезон сериала не заставит себя долго ждать. 1 января в сети показали тизер, который впоследствии быстро удалили с YouTube-страницы корейского Netflix. Ловким пользователям удалось сделать скриншот, где указано, что премьера "Игра в кальмара 3" запланирована на 27 июня 2025 года.

Стриминговый сервис опубликовал на платформе X полное видео, анонсировав возвращение триллера на экраны. В нем можно увидеть куклу Янг Хи, которую зрители могли запомнить из игры "Красный свет, зеленый свет".

Участники "Игры в кальмаре" приближаются к ней, а на их костюмах видны порядковые номера. Однако не только Янг Хи появилась в тизере – фанатам также представили нового персонажа Чол Су, являющегося мужской версией девочки-работа. Именно их создатели поместили на первый официальный постер "Игры в кальмара 3".

Напомним, второй сезон "Игры в кальмара" дебютировал на первом месте в 93 странах с момента выхода 26 декабря и в течение двух дней возглавил топ-10 сериалов на Netflix, включая топ США, Франции, Мексики, Великобритании, Гонконга и Турции. В настоящее время триллер занимает первое место и в украинском Netflix.

Сиквел рассказывает историю Ги Хуна, возвращающегося к игре с целью отомстить, ожесточенного противостояния между Фронтменом – ведущим жестокого шоу, и настоящей игрой, которая начинается снова. Главный герой, участник под номером 456, пытается положить конец кровавой борьбе за деньги.

Ранее OBOZ.UA писал про слухи о третьем сезоне "Игры в кальмара". В сети поговаривали, что эпизодическую роль в продолжении триллера может получить голливудский актер Леонардо Ди Каприо, являющийся фанатом шоу. Официальный ответ от Netflix – читайте здесь.

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