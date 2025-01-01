Ди Каприо появится в третьем сезоне 'Игры в кальмара'? Netflix прокомментировал слухи

Среди фанатов "Игра в кальмара", популярного южнокорейского сериала от Netflix, распространились неожиданные слухи – известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо может появиться в третьем сезоне триллера.

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Об этом сообщает местное издание Naver. Однако официальные представители стримингового сервиса опровергли выдумки фанатов. "Мы тоже слышали историю о Леонардо Ди Каприо, но это неправда", – заявили в Netflix.

Леонардо Ди Каприо – фанат "Игры в кальмара"

Ранее главный актер "Игры в кальмара" Ли Чон Чже, рассказывал, как познакомился с оскароносной знаменитостью на гала-вечере LACMA Art+Film Gala, проходившем в Музее искусств Лос-Анджелеса. Это произошло вскоре после выхода первого сезона в 2021 году.

Ли Чон Чже, который в следующем году получил награду за лучшую мужскую роль на премии Гильдии киноактеров (SAG), привлек к себе внимание, когда во время интервью на красной дорожке ответил "Леонардо Ди Каприо" на вопрос "Кого из американских актеров вы хотели бы видеть во втором сезоне?"

В разговоре с режиссером культовой картины Хван Дон Хюком, Ди Каприо признался, что он фанат "Игры в кальмара". Именно тогда к корейскому кинематографисту пришла идея – предложить звезде стать частью сериала: "Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник "Игры в кальмара", поэтому, возможно, если позволит время или возможность, мы можем попросить его присоединиться к играм".

Звезде предлагали присоединиться к команде

Согласно Variety, на одной из пресс-конференций, организованной Netflix в Сеуле, режиссера спросили, будет ли сниматься кто-нибудь из известных голливудских актеров во втором сезоне "Игры в кальмара". Хван ответил: "Нет": "Во втором сезоне не будет ни одного известного голливудского актера. Это не входит в план, и если сценарий изменится, возможно, в третьем сезоне – но во втором сезоне действие все еще происходит в Корее".

Официальный ответ Netflix

Тем временем Netflix опроверг слухи об участии Ди Каприо в "Игре в кальмара 3", сообщает Soompi. Представитель компании заявил: "Слухи абсолютно неправдивы. Сообщения об участии Леонардо Ди Каприо в третьем сезоне "Игры в кальмары" абсолютно безосновательны".

Тем временем премьера третьего сезона запланирована на 2025 год. 1 января Netflix объявил, что "Игра в кальмара 2" собрала рекордные 68 миллионов просмотров за первую неделю проката, что сделало его самым популярным в истории Netflix.

Наряду с этим объявлением Netflix также представил специальный тизерный постер третьего сезона. На постере изображена культовая Янг Хи, незабываемая кукла из игры "Красный свет, зеленый свет" и новый персонаж – робот Чеол Су, неожиданно появившийся в сцене после титров в финале второго сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где смотреть "Игра в кальмара 2": чем завершился первый сезон и как увидеть новые серии в Украине. Кроме того, создатели кинохита сообщили, когда может выйти третий сезон, съемки которого уже завершились. Подробности – в нашем материале.

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