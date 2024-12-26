Игра в кальмара: как закончился первый сезон, когда выйдут новые серии и стоит ли ждать продолжения

Сегодня, 26 декабря, на платформе Netflix выходит второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара". После выхода первого сезона в 2021 году международная сенсация возглавила рейтинги, став самым популярным сериалом стримингового гиганта за всю историю.

Видео дня

Во втором сезоне "Игры в кальмара" главный герой Сон Ги Хун снова выходит на ринг. Теперь мужчина, запомнившийся как игрок под номером 456, решительно планирует покончить с жесткой игрой. Чем закончилась история и что говорят создатели шоу о третьем сезоне – читайте дальше.

О чем говорилось в первом сезоне

Первый сезон "Игры в кальмара" рассказывает о 456 участниках-жителях Южной Кореи, принимающих таинственное приглашение, чтобы выиграть 45,6 миллиардов вон (чуть больше 31 миллиона долларов). Многие из них стремятся вырваться из жизни в нищете или отдать многочисленные долги. Однако участники не осознают, что игра – это борьба на смерть.

Ги Хун – один из тех, кому удалось выжить в первой игре, вместе с другой группой персонажей. Впоследствии зрители начинают узнавать некоторые таинственные основы организации, стоящей за "Игрой в кальмара", и о VIP-персонах, которые получают удовольствие от гибели бедных людей, борющихся за выживание в своей жажде денег.

Детектив Хван Чжун Хо работает под прикрытием, чтобы найти своего пропавшего брата, и выясняет, что он был предыдущим победителем этих игр. После столкновения с руководителем организации Чжун Хо в шоке узнает, что его брат теперь является главным охранником всей операции. Детектив не соглашается присоединиться к потерянному брату, и его сбрасывают со скалы, вероятно, мертвого.

Первый сезон заканчивается тем, что Ги Хун выигрывает призовые деньги в финальном поединке насмерть со своим последним соперником, но погружается в глубокую депрессию после травматического опыта. Он не касается денег в течение года. Вскоре главный герой узнает, что игрок под номером 001, больной старик О Иль Нам, на самом создал "Игру в кальмара". Мужчина решил самостоятельно пройти жестокие испытания, чтобы почувствовать азарт. После того, как Ги Хун выигрывает последний раунд, чтобы узнать секреты игры, О Иль Нам умирает, не успев ничего рассказать.

Ги Хун отдает матери часть выигрыша и решает уехать домой к дочери в США. Но по дороге в аэропорт он замечает, что вербуют новых людей, что свидетельствует о том, что игры продолжаются, и решает остаться на месте и вернуться, чтобы покончить с "Игрой в кальмаре" раз и навсегда.

Что известно о втором сезоне

Второй сезон "Игра в кальмара" обещает больше насилия: Ги Хун, снова игрок 456, отказывается от возвращения домой и снова выходит на арену, уже выиграв денежный приз. "Я пытаюсь положить конец игре", – провозглашает он в официальном трейлере.

Актер Чжон Чже сказал в интервью Tudum от Netflix, что его персонаж – не тот человек, которого зрители видели в первом сезоне, сообщает Forbes. "У меня было много возможностей, где я мог выразить доброту сердца в персонаже в первом сезоне, – поделился он. – Однако во втором сезоне, хотя есть определенные обстоятельства, позволяющие ему проявить это качество... У меня было не так много возможностей".

Будет ли третий сезон "Игры в кальмара"

В августе 2024 года стало известно, что триллер продлили на третий и заключительный сезон. Об этом говорится на сайте Netflix. Режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хюк подтвердил эту новость в эмоциональном письме поклонникам.

"Я очень рад, что пишу это письмо, чтобы объявить дату выхода второго сезона и поделиться новостями о третьем, заключительном сезоне, – написал он. – Ожесточенное столкновение между двумя мирами продолжится в финале сериала, в третьем сезоне, который выйдет в следующем году". Итак, премьера финального сезона "Игры в кальмара" состоится в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Netflix снял фильм о бое Усика с Фьюри: каковы в реальной жизни боксеры, почему отец британца озверел и что об украинце говорит Кличко. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!