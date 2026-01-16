'Игра престолов' получит продолжение: кто будет в центре внимания

На фоне премьеры нового приквела культового сериала "Игра престолов" - фэнтези-шоу "Рыцарь семи королевств" приходят новости, что киновселенная по произведениям Джорджа Мартина наконец-то пополнится сиквелом. И в его центре, вероятно, окажется любимая героиня.

Видео дня

Как пишет Screen Rant, ранее предполагалось, что первым сольный сиквел получит Джон Сноу. Однако после отмены проекта появились слухи, что ему на замену НВО теперь планирует создать сериал о приключениях Арьи Старк (Мэйси Уильямс) на континенте Эссос, куда она отправилась после завершения событий "Игры престолов". Уже известно, что разрабатывать сюжет доверили сценаристу Квоку Данг Трану.

HBO пока не дает официальных комментариев по поводу сериала о Старках, а актеры еще не подписали контракты. Однако известно, что проект о Джоне Сноу фактически сорвал потенциальный исполнитель главной роли, актер Кит Харингтон. Недавно он заявил, что не желает "даже приближаться" к своему культовому персонажу. И это при том, что ранее он сам пытался запустить спинофф о герое. Вдобавок Джордж Мартин подтверждал разработку шоу о Сноу еще в 2022 году, но в апреле 2024-го Харингтон сообщил, что проект закрыли.

С тех пор Мартин упоминал о нескольких других сиквелах, находящихся в работе, но не раскрывал подробностей их сюжетов. Что касается сольного сериала про Арью, хотя писатель прямо ничего не комментировал, слухи о спиноффе с участием Мэйси Уильямс ходили чуть ли не с момента завершения оригинального сериала в 2019 году.

Фанаты шоу помнят, что финал Арьи в "Игре престолов" остался открытым. После победы над Королем Ночи она не захотела возвращаться в Вестерос, а собрала команду и отправилась на корабле исследовать земли, лежащие к западу от континента. Тогда как ее брат Бран стал королем Семи Королевств, а сестра Санса стребовала для себя титул королевы Севера. А вот Джона Сноу отправили в изгнание за Стену. Из всех персонажей именно финал Арьи дает наибольшие возможности для продолжения, ведь история героини может развиваться в новых локациях, что продвинет развитие этой фэнтези-вселенной.

Если сериал об Арье все же увидит свет, он присоединится к ряду других проектов HBO, большинство из которых являются приквелами. На данный момент в стадии показа находится "Дом дракона", на днях стартует "Рыцарь семи королевств". В разработке также находятся история о молодом Корлисе Веларионе ("Морской змей"), сериал о принцессе Нимерии ("10 000 кораблей"), анимация о золотой империи И-Ти ("Золотая империя") и проект о завоевании Эйгона I Таргариена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сейчас известно о финальном сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.