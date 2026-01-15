Не дотягивает до 'Игры престолов': появились первые отзывы на сериал 'Рыцарь семи королевств'

С 18 января на американском телеканале НВО начнется показ нового сериала из вселенной "Игры престолов" по произведениям писателя Джорджа Мартина. Шоу называется "Рыцарь семи королевств" и его уже показали критикам.

Видео дня

Как пишет издание ITC, агрегатор Rotten Tomatoes уже собрал достаточно профессиональных отзывов, чтобы сделать первые выводы о шоу. "Томатометр", который базируется на рецензиях в профильных изданиях и блогах, на момент написания заметки, оценивал "Рыцаря семи королевств" на 87%.

Несмотря на то, что это довольно высокая оценка, она все же не является самой высокой в рамках киновселенной Джорджа Мартина. Для сравнения, первый сезон другого приквела "Игры престолов" – "Дома дракона" получил аж 90% одобрения от профессионалов, хотя второй и просел до 84%. А вот большинство сезонов оригинального шоу держались выше отметки 90%. Исключением стал лишь финальный, восьмой сезон – за хаотичный сценарий и неудачное завершение истории его оценили всего на 55%.

Сюжетно "Рыцарь семи королевств" является приквелом "Игры престолов", его действие происходит в Вестеросе примерно за 100 лет до событий основного шоу. Литературной основой для нового сериала стал цикл повестей о странствующем рыцаре Дунке и его юном оруженосце Эгге.

Критики отмечают, что "Рыцарь семи королевств" не имеет того размаха, как "Игра престолов" или "Дом дракона", также он лишен привычной жестокости. Зато шоу описывают как светлое, иногда шутливое и теплое повествование, показывающее другую, более приземленную сторону этой вселенной – без масштабных войн и дворцовых заговоров.

Сами рецензии оказались неоднозначными. Джордан Уильямс из ScreenRant отмечает, что искренность и юмор этого мира еще никогда не выглядели настолько привлекательно, а персонажи раскрываются глубже, чем раньше. Дейс Джонстон из Inverse акцентирует на камерности истории и сравнивает ее с классическими рыцарскими легендами и мифами о короле Артуре. В то же время Тереза Лаксон из Collider заключает, что сериал наглядно демонстрирует: действительно удачная экранизация – это не только буквальное следование первоисточнику, а нечто большее.

Критики хвалят хорошую актерскую работу Питера Клэффи (Дунк) и Декстера Сола Анселла (Эгг), а также сыгранность всего ансамбля шоу. А также отмечают, что при всей камерности, сериалу удалось сохранить эпическое драматическое напряжение, за которое зрители полюбили эту вселенную. Любителям фэнтези советуют приготовиться, что его элементов здесь будет совсем немного, зато история больше полагается на душевность и героизм. Впрочем, это же называют и одним из главных недостатков шоу: по сравнению с другими проектами в этой вселенной "Рыцарю семи королевств" может не хватать зрелищности.

Примечательно, что сам Джордж Мартин положительно высказался о "Рыцаре семи королевств", назвав сериал экранизацией, рассчитанной на мыслящего зрителя. По словам писателя, около 90% действия разворачивается в лагере с палатками, хотя оформление локаций он охарактеризовал как действительно впечатляющее. В HBO в то же время уверяют, что в сериале появятся масштабные и эффектные битвы, способные не уступать сценам из "Игры престолов" или "Дома дракона", даже учитывая относительно умеренный бюджет – около 10 миллионов долларов на серию.

Показ "Рыцаря семи королевств" стартует на НВО с 18 января – в этот день выйдет сразу две серии. Первый сезон будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить раз в неделю по понедельникам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие сериалы и фильмы стали лучшими в 2025 году по версии премии "Золотой глобус".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.