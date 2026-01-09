'Ведьмак 5': все, что известно о новом сезоне, который выйдет в 2026 году

Пятый сезон сериала "Ведьмак" официально подтвержден Netflix и должен выйти в 2026 году. После волны споров вокруг предыдущих сезонов создатели готовят финал истории, который, по их словам, станет более масштабным и эмоциональным.

Главной интригой остается дальнейшая судьба трех центральных персонажей — Геральта, Йеннифэр и Цири. Именно их разрыв в прошлых сезонах часто становился причиной критики со стороны фанатов. Новые анонсы дают понять, что сериал меняет фокус. В центре сюжета снова окажется борьба за семью на фоне неизбежной катастрофы, пишет издание ComicBook.

Новый сезон "Ведьмака"

Как пишет издание, синопсис пятого сезона недвусмысленно намекает на приближение решающих событий. Темные силы по всему Континенту объединяются, имея собственные планы относительно Цири, чья сила остается ключевой угрозой для многих фракций. Даже если Геральту и Йеннифэр удастся спасти ее, им придется столкнуться с врагами, с которыми они раньше не имели дела. Сюжет обещает быть значительно мрачнее и напряженнее, чем раньше.

Netflix уже подтвердил основной актерский состав сезона. Аня Чалотра, Фрея Аллан и Джои Бейти вернутся к своим ролям, так же как и Лоренс Фишберн. Роль Геральта из Ривии окончательно закреплена за Лиамом Хемсвортом, который заменил Генри Кавилла после четвертого сезона. Для сериала это стало одним из самых рискованных решений, но проект все же дошел до запланированного финала.

Появление первых тизеров в 2026 году свидетельствует, что Netflix делает ставку на исправление ошибок прошлого. Авторы сериала открыто намекают на возвращение к более целостному повествованию. Особое внимание уделят взаимодействию главных героев, а не распыленным сюжетным линиям. Именно этого, по мнению многих зрителей, не хватало предыдущим сезонам.

Ключевой темой пятого сезона станет воссоединение Геральта, Йеннифэр и Цири. Герои снова вынуждены работать вместе, чтобы противостоять многочисленным врагам и угрозам, нависшим над Континентом. Такой поворот уже вызвал осторожный оптимизм среди фанатов, ведь именно совместные сцены этого трио считаются самыми сильными моментами сериала. В то же время авторы не обещают быстрого примирения.

События финала четвертого сезона оставили персонажей в крайне тяжелом положении. Геральт связан долгом служения королеве Меве, Йеннифэр потерпела поражение от Вильгефорца и исчезла при загадочных обстоятельствах, а Цири оказалась в плену после трагической гибели своих союзников. Пятый сезон сначала сосредоточится на том, чтобы вывести каждого из них из этой ловушки. Только после этого история сможет перейти к полноценному воссоединению.

Когда выйдет 5-й сезон "Ведьмака"

Ожидается, что финальный сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в конце 2026 года или в начале 2027-го. Точной даты релиза стриминговая платформа пока не называет. В то же время уже понятно, что этот сезон станет завершением сериальной адаптации. Для зрителей это означает последнее путешествие по знакомым землям Континента и финальную точку в истории, которая неоднократно меняла свой курс.

OBOZ.UA сообщал ранее, что съемки "Ведьмака" длились 7 лет и стоили более миллиарда долларов.

