И это не 'Санта-Барбара'. 10 самых длинных телесериалов в истории: большинство из них идут десятилетиями

Вспоминая о самом длинном сериале в мире, на ум обычно приходит многим известная "Санта-Барбара" с 2137 сериями. На самом деле существует немало других кинолент, которые "переплюнули" популярную мыльную оперу и снимаются по сей день, а некоторые еще и транслировались на украинских телеканалах.

Саму же Санта-Барбару показывали в 50 странах мира, а на свет вышло 9 сезонов. Самым длинным сериалом стал "Направляющий свет", начинавший свое существование с радиопрограммы в 1930-х годах и телешоу в 1952 году и окончательно закончившийся на 18262-й серии в 2009 году. Всего он просуществовал на экранах 57 лет и порадовал поклонников 72 сезонами. OBOZ.UA на основе BBC, Variety, Bussines Insider и других источников собрал киносериалы, которые десятилетиями радовали поклонников.

"Больница общего профиля" (1963 – по сей день)

Сериал сосредотачивается на происходящих в городском госпитале в портовом городе Порт Чарльз. "Больница общего профиля" известен своей многослойной сюжетной линией, охватывающей медицинские темы, истории любви, интриги и семейные драмы на протяжении 15 407 серий. Транслируют его по сей день, а за время своего существования он получил наибольшее количество наград телепремии "Эмми".

"Симпсоны" (1989 – по сей день)

Популярный американский анимационный телесериал впервые вышел в эфир в 1989 году и стал одним из самых известных и успешных в мире. Он рассказывает о приключениях семьи Симпсонов: отца Гомера, матери Мардж, и их детей Барта, Лизы и Мэгги, проживающих в городе Спрингфилд. Сериал известен своим юмором, сатирой и постоянной отсылкой к культурным и политическим событиям.

"Другой мир" (1964 – 1999)

За все существование сериала вышла 8891 серия. Особенностью киноленты является отсутствие сосредоточенности на проблемах только одной семьи, а на различиях между семьями разных социальных классов. Телесериал был самым рейтинговым среди других популярных мыльных опер в течение 15 лет и стал первым, продолжительность каждой серии которого превысила 30 минут.

"Улица Сезам" (1969 – по сей день)

Детский мультфильм уже более 4 тыс. серий цепляет своими интересными историями, "мохнатыми" героями и привлекает внимание и взрослых. Его главной целью являются рассказы о важных общественных вещах для малышей на простом языке.

"Закон и порядок" (1990 – по сей день)

Этот телесериал уже 23 сезона радует зрителей новыми сериями, которых вышло уже 496. Он показывает работу полиции, прокуратуры и суда по расследованию и решению преступлений в Нью-Йорке. Каждый эпизод описывает частный уголовный случай от начального расследования до судебного процесса.

"Доктор Кто" (1963 – по сей день)

Культовый британский научно-фантастический телесериал выходил со значительными перерывами, но появляется на экранах и является самым длительным в мире в своем жанре. Основная идея заключается в приключениях Доктора, который путешествует во времени и пространстве вместе с разными компаньонами, исследуя миры и борясь с врагами.

"Южный парк" (1997 – по сей день)

Этот мультфильм для взрослых особый саркастическим юмором, сатирическим подход к общественным проблемам и высмеиванием культурных стереотипов. Он известен своими острыми сюжетами и множеством персонажей.

"Шоу Багза Банни" (1960 – 2000)

27-сезонное шоу транслировалось не только по американскому телевидению, но и попадало на украинские телеканалы. В центре внимания – смекалка и веселый характер кролика. Багз Банни известен своим ярким внешним видом и умением выходить из любой ситуации благодаря острому интеллекту и саркастическому юмору.

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