Конец эпохи Джонни Деппа? Продюсер фильма 'Пираты Карибского моря' анонсировал продолжение франшизы

Продюсер Джерри Брукхаймер сообщил о продолжении фильмов "Пираты Карибского моря" без Джонни Деппа в главной роли. Он объяснил, что планирует две новые части франшизы, и команда уже активно над ними работает.

Пока известно, что в одной из них снимется Марго Робби, а весь актерский состав прошлых фильмов о приключениях Джека Воробья полностью обновится. Впрочем, как объяснил режиссер в интервью The Hollywood Reporter, для идеальной игры Робби нужно будет приложить немалые усилия.

"Над Марго Робби нужно еще немного поработать. Младший актерский состав близок. Надеюсь, мы получим их обоих", – рассказал Брукхаймер.

В частности, продюсер, создававший все легендарные 5 частей фильма, верит в успешное продолжение франшизы, назвав этот проект "живым для меня, живым для Дисней".

"Мы верим, что мы это сделаем. Это очень сильная история", – оптимистично заявил он.

Впрочем, несмотря на категорический отказ Джонни Деппа сниматься в дальнейших фильмах о Джеке Воробье, киностудия Disney все еще будет рада приветствовать его возвращение. Ранее актер заявлял, что "ничто на этой земле" и даже "300 млн долларов и миллион альпак" не сможет заставить его сняться в следующих частях.

Напомним, первый фильм о Джеке Воробье вышел еще в 2003 году под названием "Пираты Карибского Моря: Проклятие Черной жемчужины", а последней, на это время, части "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" не исполнилось и десяти лет. Именно эти киноленты сделали Джонни Деппа всемирно узнаваемым, а поклонники на его героя до сих пор создают косплеи и пародии.

Неизвестно, увидят ли зрители в новых частях 39-летнюю Киру Найтли, сыгравшую аристократку Элизабет Свонн и Орланда Блума, исполнявшего роль Уильяма Тернера, ученика кузнеца, а впоследствии мужа Свонн.

Поклонники легендарной франшизы возмущены отсутствием любимого актера Деппа. "Если нет Джонни Деппа, не буду смотреть", "Джонни Депп является сердцем и душой цикла. Без него нет пиратов Карибского моря", "Без Джонни Деппа ничего хорошего не будет. Честно говоря, позвольте франшизе умереть", "Пираты Карибского моря: Мертвый в воде", "Есть три причины, почему "Пираты Карибского моря" были хорошими: Джеффри Раш, Джонни Депп, Гор Вербински. Если нет ни одного из них, это просто "Особняк с привидениями" – высказывались фанаты в соцсети Х.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режиссер сериала "Острые козырьки" планирует продолжить свой проект, но в формате фильма с победителем Оскара 2024 года Киллианом Мерфи. В начальной кинокартине он сыграл главную роль харизматичного главаря бандитской группировки Томаса Шелби. Съемки должны пройти уже в конце 2024 года.

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