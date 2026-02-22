Драмеди с черным юмором о жизни после фронта: где и когда смотреть сериал 'Возвращение' с громким звездным составом

На канале ICTV2 стартует первый в Украине сериал о ветеранах российско-украинской войны, созданный в тесном сотрудничестве с военными. Главную роль в ленте исполнил актер и военный Евгений Григорьев, а его экранного друга сыграл Александр Рудинский. В жизни они также близкие друзья, что придало истории особой искренности.

В проекте, где половина актерского состава – ветераны и военные, сочетаются драма и черный юмор как способ говорить о сложном без пафоса. После допремьерного показа в столице сериал выйдет на экраны уже сегодня – 22 февраля.

В основе сюжета – история профессионального военного Александра Кречета, который после тяжелого ранения и ампутации не получает разрешение вернуться на передовую. Мужчина пытается найти себя в мирной жизни, но прошлое не отпускает: в его голове поселяется образ погибшего побратима Сергея Вербы. Чтобы вернуть долг другу, Кречет защищает его семью от тяжелых трудностей, одновременно учась снова доверять, любить и принимать гражданский мир.

"Возвращение" сочетает драму и иронию будней, показывая сложность адаптации ветерана к гражданской реальности – с ее бюрократией, непониманием и абсурдными ситуациями. В то же время это история о силе дружбы, принятия нового себя и путь домой – не только физически, но и внутренне. По словам авторов, цель восьмисерийного сериала – честно показать правду возвращения защитников к мирной жизни – без прикрас. Создатели стремятся изменить общественное отношение к ветеранам и привлечь внимание к тому, насколько непростым может быть их второй фронт – борьба за полноценную жизнь после войны.

Главную роль ветерана Александра Кречета исполнил актер и военный Евгений Григорьев. После начала полномасштабного вторжения он стал в ряды защитников: служил в подразделении "Гонор", впоследствии присоединился к "Волкам Да Винчи", выполнял боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях. Сегодня Григорьев работает в рекрутинговом центре, помогая привлекать новых бойцов. Его личный военный опыт придал образу Кречета особой достоверности и глубины.

Роль погибшего побратима Сергея Вербы сыграл Александр Рудинский. В реальной жизни Рудинский и Григорьев – близкие друзья и однокурсники, что стало важным фактором в создании убедительной и эмоционально точной истории побратимства на экране.

К актерскому составу также присоединилась Анастасия Пустовит – она воплотила образ военного психолога. К слову, актриса так же является однокурсницей Рудинского и Григорьева, что добавило ансамблю органичности. Одну из ролей в сериале исполнил и Тарас Цимбалюк.

Важно, что рядом с профессиональными актерами на съемочной площадке работали ветераны и военные. Всего более 70 участников проекта – это люди с реальным боевым опытом; фактически половина актерского состава сериала имеет непосредственное отношение к войне. Такой подход позволил создателям достичь максимальной правдивости – не только в деталях, но и в самой атмосфере истории.

Все восемь серий пронизаны острым черным юмором, который рождается не искусственно, а естественно – из обстоятельств, реплик, столкновения фронтового опыта с гражданской обыденностью. По словам создателей, именно ирония становится для героя способом выдержать шокирующую реальность, принять ее без самообмана и не позволить травме разрушить его изнутри.

Допремьерный показ сериала "Возвращение" состоялся в одном из столичных кинотеатров и собрал широкое сообщество. Первыми фрагменты ленты увидели известные украинские актеры, телеведущие, музыканты, режиссеры, писатели и общественные деятели. Среди гостей премьеры – Ахтем Сеитаблаев, Александр Кобзарь, Иван Блиндар, Анастасия Цимбалару, Сергей Кисель, Любава Грешнова, Алексей Суровцев, Наталья Бабенко. Событие также посетили режиссеры Тарас Дударь и Сергей Сторожев, писатель Андрей Кокотюха, ветеран российско-украинской войны Александр Терен, а также лидер группы O.Torvald Женя Галич.

Показ стал не только светским событием, но и площадкой для обсуждения вопросов возвращения военных к гражданской жизни. Премьера сериала "Возвращение" на ICTV2 состоится уже 22 февраля. Зрителям покажут сразу все 8 серий с 14:00 до 21:00. С 21 февраля сериал доступен на "Киевстар ТВ".

