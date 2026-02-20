'Возвращение': на 'Киевстар ТВ' состоится эксклюзивная премьера сериала

Уже завтра на "Киевстар ТВ" состоится эксклюзивная онлайн-премьера сериала "Возвращение" – трогательной драмеди о пути украинского защитника после фронта и непростой адаптации к гражданской жизни. Все серии станут доступными для просмотра на платформе кино и телевидения раньше телевизионного эфира – зрители смогут увидеть историю на день раньше.

Видео дня

В центре сюжета – военный Александр Кречет (Евгений Григорьев), который после ранения стремится как можно скорее вернуться на службу. Однако обстоятельства вынуждают его задержаться в Киеве: проблемы с прохождением ВВК и обещание, данное погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский), меняют его планы. Кречет берется помочь сыну друга осуществить давнюю мечту – и эта неожиданная миссия становится для него началом нового жизненного этапа.

Столкнувшись с гражданской жизнью, ответственностью за ребенка и чувствами, которых он не планировал, Александр проходит внутреннее испытание, не менее сложное, чем боевые задачи. Когда же семья собрата оказывается под угрозой из-за опасного и влиятельного бизнес-врага, Кречет действует так, как умеет лучше – защищает тех, кто стал для него близким, рискуя даже собственной жизнью.

"Возвращение" – это история о жизни после войны, о вызовах, стоящих перед ветеранами, и о непростом пути к себе. Проект сочетает глубокую драму с теплыми человеческими моментами, напоминая, что возвращение к мирной жизни – это отдельный, сложный и важный путь.

Смотрите сериал "Возвращение " 21 февраля эксклюзивно на платформе "Киевстар ТВ".

Открывайте "Киевстар ТВ" на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке веб-версию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".