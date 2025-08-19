Disney снимет сериал о ведьмах-подростках: что известно об 'Академии Ковен'

Компания Disney Branded Television объявила о создании нового сериала "Академия Ковен", который погрузит зрителей в мир магии и подростковых приключений. Этот проект, снятый в формате однокамерной драмы, расскажет историю трех молодых ведьм, которые учатся контролировать свои сверхъестественные способности.

События разворачиваются в атмосферном Новом Орлеане, где герои сталкиваются с древними силами и личными вызовами. Сериал обещает совместить мистическую интригу с темами дружбы, взросления и самопознания. Премьера запланирована на 2026 год на платформах Disney+ и Disney Channel.

Сюжет "Академии Ковен" сосредоточен на группе подростков, которые оказываются в эпицентре борьбы с темными силами, угрожающими их городу. Герои не только учатся овладевать магией, но и сталкиваются с личными переживаниями, соперничеством и сложными отношениями, пишет Variety.

По словам создателей, сериал сочетает юмор, тайны и эмоциональные моменты, что делает его близким для молодой аудитории. Новый Орлеан, известный своей мистической атмосферой, станет идеальным фоном для этой истории. Проект обещает стать свежим взглядом на жанр подростковой драмы с элементами фэнтези.

"Академия Ковен" актеры

Тим Федерле, известный своей работой над "Школьным мюзиклом: Сериал", возглавляет проект как сценарист, режиссер пилотного эпизода и исполнительный продюсер. Вместе с ним над сериалом работают Кимберли Маккалоу и Бронвин Норт-Рейст из компании Chorus Boy Productions.

Актерский состав "Академии Ковен" будет поражать сочетанием молодых талантов и известных звезд. Главные роли исполнят:

Малина Паули Вайсман (Брайар),

Малахи Бартон (Джейк),

Луи Трешер (Олли),

Джордан Лефтвич (Саша)

Ора Дюпласс (Теган).

Также в сериале появится Тиффани Тиссен в роли мисс Грейвз, наставницы молодых ведьм. Гостевые роли исполнят Брэндон Трембле (Александр), Сваям Бхатия (МакКенна) и Киган Коннор Трейси (Тамора). Такой состав обещает яркую химию между персонажами и сильную актерскую игру.

Проект акцентирует на темах дружбы, самопринятия и борьбы с внутренними и внешними вызовами. Сериал имеет все шансы стать новым любимцем поклонников фэнтези и драмы.

