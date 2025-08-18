В кадре Гарри Поттер и Хагрид: в сеть слили кадры из нового сериала

В Лондоне очевидцы сняли сцену, где актер Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера шел рядом с гигантской фигурой Рубеуса Хегрида. Как отмечают очевидцы, в этой сцене настоящего исполнителя роли Хагрида Ника Фроста заменял дублер.

Это логичное решение, ведь именно такие моменты позволяют корректно воспроизвести эффект роста и пропорций персонажа. По планам HBO, премьера сериала должна состояться в начале 2027 года.

Съемки, которые проходили на Боро-стрит в Лондоне, воспроизводили момент, когда Хагрид помогает Гарри приобрести школьные принадлежности перед обучением в Хогвартсе. Это одна из ключевых сцен первой книги, ведь именно здесь парень впервые чувствует себя частью магического мира.

В новом сериале это событие будет иметь больше деталей, чем в первом фильме, где история была показана сокращенно.

По словам создателей проекта, они стремятся придерживаться оригинала книг максимально точно. Если в фильмах часто сокращали события для краткости, то сериал позволит развернуть сюжет в более широком формате. Ожидается, что история может быть разделена на десять сезонов, что позволит включить даже второстепенные эпизоды.

Съемки сериала в основном проходят на студии Warner Bros. Leavesden, однако уже не впервые актеров замечают в центре Лондона. Ранее команда работала в Лондонском зоопарке, где, по предположениям, воссоздавала эпизод празднования дня рождения Дадли. На этот раз в кадре даже появился его друг Пирс Полкисс, которого сыграл Микки МакАналти — персонаж, отсутствующий в предыдущих фильмах.

