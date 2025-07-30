В сети показали трамвай в Житомире 100 лет назад: архивные фото

Житомирский трамвай – это не просто вид транспорта, а живой свидетель бурных изменений, которые пережил город в течение века. Его история, начавшаяся в конце XIX века, является ярким примером активной урбанизации и промышленного развития.

Видео дня

Запущенный в 1899 году, он стал четвертой электрической трамвайной линией в Украине, после Киева, Львова и Одессы, что свидетельствовало о прогрессивности Житомира. Инициатива создания электрического трамвая принадлежала местным предпринимателям и городской думе, которые заключили контракт с бельгийскими инвесторами, профинансировавшими строительство депо и всей необходимой инфраструктуры.

Появление трамваев в Житомире

Первая линия, пролегавшая от вокзала до центра города, быстро завоевала популярность, перевозя тысячи пассажиров ежедневно.

Запуск Житомирского трамвая в 1899 году стал знаковым событием, превратившим город из губернской провинции в современный европейский населенный пункт. Вагоны были двухосные, изготовленные в Европе, с открытыми площадками для кондукторов, что было характерным для того времени.

В городе действовало современное электродепо, трансформаторная подстанция и система обслуживания, которая отвечала тогдашним стандартам безопасности. Даже несмотря на разрушительные события революций и Гражданской войны, трамвайную сеть постепенно восстановили в 1920-х годах, в значительной степени благодаря советским технологиям.

Однако, 1930-е годы стали противоречивой эпохой для Житомира и его трамвая. С одной стороны, происходило активное развитие электротранспорта, внедрялись новые вагоны, модернизировалась инфраструктура, росло количество маршрутов. Городская власть активно продвигала развитие электротранспорта как символ индустриализации.

С другой стороны, это был период глубоких потрясений – Голодомор 1932-1933 годов и сталинские репрессии, которые коснулись и транспортной отрасли. Работники депо, инженеры и водители сталкивались с увольнениями, арестами и доносами. Политика централизации также привела к потере местной инициативы в управлении транспортом, все подчинялось директивам из Москвы.

В 1930-е годы Житомирский трамвай функционировал благодаря контактным сетям с трансформаторами, расположенными по всему городу, которые обеспечивали стабильное энергоснабжение. Вагоны были преимущественно двухосными, с деревянным салоном и металлическим каркасом, отвечающие тогдашним техническим требованиям.

В депо регулярно проводились осмотры, модернизация ходовых частей и ремонт двигателей, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

После Второй мировой войны Житомирский трамвай постепенно терял свой первоначальный импульс. Значительная часть линий была разрушена, а приоритетом развития городского транспорта стал автобусный. Однако в 1950-х–60-х годах трамвай снова набрал обороты, активно обновляя подвижной состав и частично восстанавливая прежние позиции.

Житомирский трамвай

Несмотря на сложную историю и периодические угрозы закрытия, Житомирский трамвай продолжает функционировать, хотя и в ограниченном формате. По состоянию на 2025 год в городе действует только один трамвайный маршрут, который соединяет площадь Победы с районом Льнокомбината, проходя через ключевые улицы города.

В движении находятся 6 трамваев, ежедневно перевозящих около 450 тысяч пассажиров в год. Однако трамвайная система постоянно сталкивается с вызовами. Так, в декабре 2022 года движение трамваев было приостановлено из-за дефицита электроэнергии, вызванного ракетными обстрелами, и восстановление произошло только 1 марта 2023 года.

Городские власти неоднократно поднимали вопрос целесообразности существования трамвайной сети, аргументируя это высокими затратами на содержание и модернизацию. Однако, несмотря на все трудности, в 2024–2025 годах осуществлен ремонт путей, обновление валидаторов и внедрение безналичной оплаты.

OBOZ.UA в развитие темы предлагает узнать, каким был Житомир в 80-х годах прошлого века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.