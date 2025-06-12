Каким был Житомир в 80-х: атмосферные фото: атмосферные фото

Житомир – один из старейших городов Украины. Географически он лежит в пределах Полесской низменности, почти со всех сторон окружен густыми лесными массивами. Город раскинулся на берегах реки Тетерев, в частности в районе Старого Житомира.

Видео дня

Кроме Тетерева, через город протекают еще несколько меньших рек: Каменка, Лесная, Крошенка, Полевая Каменка, Путятинка и Довжик, которые добавляют городу живописности и природного разнообразия. В сети обнародовали архивные фото города в 1980-х.

Центральной площадью Житомира является Соборная площадь, тогда как одной из самых известных – площадь Королева. Именно от нее берет начало главная пешеходная улица города – Михайловская. Хотя она небольшая по длине, однако является центром городской жизни, похожим по атмосфере на Андреевский спуск в Киеве или Дерибасовскую улицу в Одессе. Улица Михайловская имеет особый статус – движение транспорта здесь запрещено, за исключением специальных случаев и только на низкой скорости.

Основные магистральные улицы, соединяющие центр Житомира с окрестностями, – это Киевская, Большая Бердичевская, Чудновская, Победы и Покровская. Проспект Мира служит своеобразными "западными воротами" города, тогда как Киевское шоссе – восточными. Обе артерии объединяет проспект Независимости, который пролегает через промышленную зону, минуя центр города с северной стороны.

Старый город Житомира постепенно окружили новые микрорайоны, многие из которых возникли на месте бывших сел или хуторов. Их названия сохранили историческую или топографическую память: Хмельники, Крошня, Выдумка, Довжик, Смоковка, Корбутовка, Смолянка, Левковка, Поруб, Малеванка и другие.

Древнейшая часть Житомира – это территории, которые когда-то формировали средневековое ядро города: Замковая гора, Охримова Гора, Петровская Гора и Подол. В XIX веке город начал активно разрастаться во всех направлениях, в частности на север, восток и юг, поглощая окружающие поселения. Среди них – Рудня, Гончарная Слобода и Русская Слободка, которые постепенно стали частями городской территории.

К концу XIX века Житомир уже имел четко очерченный "Старый город", окруженный бывшими пригородами, которые впоследствии стали его неотъемлемой частью.

В 1930-1970-х годах, в процессе активной урбанизации, границы Житомира значительно расширились. В состав города были включены многочисленные пригородные населенные пункты. В частности, к западным окраинам присоединились Корбутовка, Старая Рудня и Богуния (вместе с хутором Шевченко), а к восточным - Вторая Смолянка и Марьяновка.

Советская градостроительная политика предусматривала создание новых микрорайонов – жилых массивов с социальной инфраструктурой и промышленными узлами. Так возникли Восточный микрорайон, Восточный промузел, Северный промузел, микрорайон ЗИЛ, Хмельники, БОС и др.

Также OBOZ.UA подробно рассказывал историю Житомира и показывал древние рисунки города, датированные прошлыми веками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.