В сети показали старый вокзал Хмельницкого: фото начала ХХ века

В сентябре 1871 года в Проскурове (ныне Хмельницкий) произошло событие, определившее дальнейшую судьбу города. Именно тогда завершилось строительство железнодорожной линии Жмеринка – Проскуров – Волочиск, а 21 сентября (3 октября по новому стилю) была торжественно открыта железнодорожная станция Проскуров.

Станцию возвели на окраине города – на болотистой местности неподалеку почтового пути на Летичев. Чтобы соединить город с новым вокзалом, проложили дорогу. Этот отрезок стал продолжением улицы Александровской (теперь – Проскуровская) и уже в 1886 году превратился в первую в городе мощеную улицу. В сети обнародовали архивное фото Хмельницкого вокзала.

В первые десятилетия движение поездов через Проскуров было незначительным: в 1885 году здесь останавливались лишь четыре поезда в сутки – два курьерских и два пассажирских. Однако вокзал быстро стал местом светских встреч. Каждое воскресенье городская элита приходила встречать венский курьерский поезд №4, прибывавший в 13:50, и поезд №3, который отправлялся в Вену в 14:35.

На перроне прогуливались господа и дамы, в зале вокзала работал ресторан, а поезда привозили почту, свежие газеты, журналы и, главное, новости из Европы.

Настоящее оживление наступило во время Первой мировой войны. В 1914–1916 годах были проложены пути на Каменец-Подольский и Шепетовку, поэтому Проскуров превратился в важный железнодорожный узел Подолья. В пригороде Гречаны возвели депо, мастерские и еще одну станцию.

В управлении Подольской железной дороги, которое размещалось в центре города в доме Берлянда, работал Борис Бутенко – будущий министр путей УНР (1918). Во время Второй мировой войны этот дом был разрушен взрывом – по легенде, вместе с архивами государственных учреждений, которые там хранились.

Межвоенный период был непростым. В 1920-х годах милиция активно боролась с пассажирами-спекулянтами, которые нелегально пересекали границу с Польшей и привозили товары на продажу.

В 1930-х Проскуров стал закрытым городом: в него можно было попасть только по спецпропуску, а железную дорогу фактически перевели на военный режим.

После завершения войны станционные сооружения нуждались в полном восстановлении. В 1951–1952 годах снесли старый вокзал и рядом расположенный базар, взамен возвели новое здание вокзала.

На привокзальной площади появился памятник Богдану Хмельницкому. В 1954 году, после переименования города, станция получила современное название – Хмельницкий.

В 1980 году вокзал подвергся масштабной реконструкции: к старому зданию достроили административные помещения, багажное отделение, новые кассовые залы и просторный вестибюль. Пропускная способность выросла с 300 до 1800 пассажиров одновременно.

Через несколько лет, в 1984-м, провели еще одну капитальную модернизацию комплекса.

В 1994 году станцию электрифицировали переменным током, что значительно повысило скорость и комфорт перевозок.

А в 2018 году вокзал вошел в десятку самых загруженных в Украине, подтвердив свой статус важного транспортного узла.

