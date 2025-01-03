Каким был Хмельницкий более 60 лет назад: исторические фото

Хмельницкий – город, имеющий давнюю историю. Территория была заселена еще во времена бронзового века, однако первое документальное упоминание о поселении, которое стало основой современного Хмельницкого, датируется 1431 годом. Тогда оно называлось Плоскиров или Плоскировцы. В XVI веке город получил магдебургское право, что способствовало его развитию как торгового центра.

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Плоскиров стал владением семьи Замойских, герб которой, три перекрещенных стрелы, стал основой герба Проскурова – так назывался город с 1795 года, и современного Хмельницкого. В сети обнародовали интересные исторические фото Хмельницкого, найденные в архивном отделе горсовета.

XIX век ознаменовался бурным развитием промышленности в Проскурове. Были построены железная дорога, сахарный завод, спиртзавод и другие предприятия. Развитие промышленности способствовало росту населения и экономическому подъему города.

В XX веке Проскуров пережил революции, две мировые войны и советскую оккупацию. В 1954 году город был переименован в Хмельницкий в честь гетмана Богдана Хмельницкого и стал областным центром. Тогда же значительно возросла площадь города, особенно после присоединения пригородных деревень Заречье и Гречаны.

Открытие завода трансформаторных подстанций, радиотехнического завода, завода термопластавтоматов и "Катиона", развитие предприятия индустриально-строительной, пищевой и легкой промышленности превратило Хмельницкий в крупный промышленный центр Украины.

Значительному росту населения в 1950-1960-е годы способствовало и открытие первого вуза – технологического института (ныне – Хмельницкий национальный университет). Были проложены первые троллейбусные линии, построены новые микрорайоны.

Кроме того, город стал важным военно-стратегическим центром не только региона, но и всей страны. Немногие знают, что именно вблизи Хмельницкого во времена СССР развернули боевые позиции Межконтинентальных баллистических ракет.

На черно-белых фото, обнародованных в сети, видим старые автомобили, незастроенные микрорайоны, а также частные дома, в которых жили местные. Сейчас многие такие здания до сих пор можно увидеть в центре города, однако большинство из них почти разрушены или заброшены.

На фото 60-80-х годов – здания и улицы в центре Хмельницкого, парки, заведения культуры и магазины.

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