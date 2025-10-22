В сети показали Полтаву в военные времена: каким был известный краеведческий музей

Полтавский краеведческий музей – один из старейших и известнейших в Украине. Основанный в 1891 году, сейчас он насчитывает около 300 тысяч экспонатов и имеет самое большое собрание памятников истории, археологии, естествознания, этнографии и культуры Полтавщины.

Музей активно проводит научные исследования, образовательные программы и культурные мероприятия. В сети обнародовали уникальные фото сооружения во времена Второй мировой войны.

Музей был создан в 1891 году по инициативе профессора Василия Докучаева, выдающегося почвоведа, который в 1890 году предложил основать в Полтаве естественный музей. План будущего заведения разработал ученый Михаил Олеховский, который впоследствии стал первым заведующим учреждения.

Первоначальное название заведения – Естественно-исторический музей Полтавского губернского земства. Основу экспозиции составили материалы, собранные экспедицией Докучаева:

образцы почв – около 4 тысяч единиц;

образцы горных пород – более 500;

гербарий – до 800 листов.

Сначала музей занимал три комнаты флигеля во дворе земства, однако рост фондов требовал расширения площадей.

В 1902 году часть экспонатов перевезли в новый дом Просветительского общества имени Николая Гоголя, а в 1908 году музею предоставили третий этаж в новом здании Полтавского губернского земства.

Большой вклад в развитие заведения сделала Екатерина Скаржинская – меценатка, которая в 1906 году подарила более 20 тысяч экспонатов и научную библиотеку, собранные в своем имении на хуторе Круглики на Лубенщине. Впоследствии музей получил и коллекцию Павла Бобровского (1907 год), а к своему десятилетию имел уже четыре отдела:

естественный,

сельскохозяйственный,

этнографический,

археологический.

После революционных событий 1920 года музей получил новое название – Центральный пролетарский музей Полтавщины. Тогда же ему было передано все здание губернского земства, что стало символом нового этапа развития.

В 1924 году к нему присоединили Полтавский педагогический музей, а до 1940 года здесь хранилось одно из ценнейших достояний украинской культуры – Пересопницкое Евангелие. В то же время действовала уникальная экспозиция – "Кабинет Славных полтавчан", посвященная выдающимся уроженцам края.

Во время Немецко-советской войны (1941–1945) часть музейных фондов эвакуировали в Уфу и Тюмень, однако большинство оставленных экспонатов было разграблено или уничтожено. В 1943 году, во время отступления, немцы трое суток жгли здание музея.

До войны музей имел около 118 тысяч экспонатов, а после войны осталось лишь 37 тысяч. Восстановление началось сразу после освобождения Полтавы – усилиями ученых, реставраторов и общественности.

Сегодня Полтавский краеведческий музей является одним из ведущих культурных центров Украины. Его фонды насчитывают более 300 тысяч единиц хранения, среди которых:

старинные ковры, плахты, рушники, вышивки;

коллекции керамики, нумизматики, археологические находки;

уникальные предметы быта, народного искусства и истории края.

Музей расположен в здании бывшего Полтавского губернского земства, построенном в 1903–1908 годах по проекту выдающегося архитектора Василия Кричевского. Сооружение является шедевром украинского модерна, сочетающий черты народного искусства, национального орнамента и символизма. Здание возведено на месте усадьбы казака Павла Руденко.

