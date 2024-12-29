Полтава в 60-х: каким был город, отстроенный после войны. Архивное видео

Полтава – важный промышленный и культурный центр и крупный транспортный узел. Город имеет давно историю. Первое летописное упоминание содержится в древнерусской Ипатьевской летописи под названием "Лтава", а официальным годом основания принято считать 899 год. Во времена казачества и освободительной войны Полтава была военно-административной ячейкой одноименного полка. В XIX веке Полтава стала столицей губернии, поэтому ее начали застраивать лучшие зодчие.

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В начале XX века Полтава была типичным украинским городом с развитыми ремеслами, торговлей и сельским хозяйством. После войны город восстанавливался после разрушений и начинал новый этап развития. В сети показали, какой была Полтава в 1960-х годах.

В ходе Второй мировой войны Полтава, как и многие другие города Украины, испытала значительные разрушения. 1960-е годы стали временем активного восстановления. Строились новые жилые дома, восстанавливались промышленные предприятия, развивалась инфраструктура города.

Развивалась и транспортная система. Появлялись новые автобусные маршруты. С 1962 года по улицам начали курсировать первые троллейбусы.

В эпоху послевоенного восстановления началась газификация города, появилось телевидение. Отстроили театр имени Николая Гоголя (1958) и уникальный дом краеведческого музея (1964).

В 1960-х гг. в городе действовало более 50 крупных предприятий. Первое место по удельному весу в промышленной продукции Полтавы принадлежало предприятиям пищевой промышленности. Открылся стеклозавод, выпускавший мерные медицинские и ампульные изделия для научно-исследовательских институтов. Действовали также завод железобетонных изделий, керамический завод прессования кирпича, комбинат строительных материалов, тепловозоремонтный, машиностроительный заводы.

В послевоенные годы велась активная жилищная застройка. По направлению в Полтаву начали приезжать жители других республик СССР, преимущественно россияне, так что в украинском городе все чаще начал звучать русский язык.

В то время в городе действовали военные учебные заведения, в частности, первое в Украине военно-образовательное учреждение по подготовке будущих офицеров Зенитно-ракетное командное училище и Институт связи. В Полтаве была и военная авиабаза, на территории которой дислоцировалась 13-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиадивизия.

Историки говорят, что примерно с 1960-х и до 1980-х Полтава постепенно стала своеобразным "пансионом" для военнослужащих в отставке и членов их семей со всех уголков СССР.

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