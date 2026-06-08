Таким мало кто помнит Чернигов: архивное фото

Чернигов – один из древнейших городов Украины. Его история достигает раннего средневековья, а первые поселения на этой территории возникли еще в конце VII века. На протяжении веков город был важным политическим, военным, духовным и культурным центром Восточной Европы.

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В сети показали архивное фото Чернигова, на котором город предстает таким, каким его сейчас помнят уже не все. Фотография переносит в начало 1950-х годов и показывает улицу Коцюбинского – отрезок от проспекта Мира в направлении реки Стрижень.

Архивные фотографии Чернигова особенно ценны тем, что позволяют увидеть не только памятники или центральные улицы, но и повседневную жизнь города. На таких фото можно рассмотреть старую застройку, дороги, здания, которые впоследствии изменились или исчезли, а также атмосферу послевоенного периода, когда Чернигов постепенно отстраивался и приобретал новый вид.

На опубликованном фото изображено начало 1950-х годов. Это улица Коцюбинского, отрезок от проспекта Мира в направлении Стрижня. На переднем плане видно дом №70, в котором сейчас расположен департамент культуры и туризма. Позже к этому зданию прибудут еще одно крыло.

Далее на фотографии можно увидеть бывшее женское епархиальное училище. Через несколько лет после того, как было сделано это фото, сооружение разберут. Именно такие детали и делают архивные кадры особенно красноречивыми: они сохраняют не только очертания старого города, но и память о зданиях, которых уже нет.

Кстати, Чернигов – город с уникальной архитектурой. Среди типичной советской застройки и современных многоэтажек можно заметить аутентичные деревянные дома из прошлых веков. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, создающих неповторимый стиль города.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Чернигова и публиковал редкие фото эпохи 1950-х.

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