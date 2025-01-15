Город удивительных домов: удивительные исторические фото Чернигова

Чернигов – город с уникальной архитектурой. Среди типичной советской застройки и современных многоэтажек можно увидеть аутентичные деревянные дома из прошлых веков. Историки говорят, что застройка губернского Чернигова в XIX веке, за исключением государственных построек, была деревянной.

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Именно в этот период наблюдалось резкое увеличение населения города. Тогда же сформировалась традиция украшать дома разнообразной резьбой ставен, причелин (так называются деревянные доски, украшающие свес кровли), подзоров и т.д. В сети появились уникальные фото Черниговских домов, создающих неповторимый стиль города.

Если в конце XIX века даже маленькие дома, размером с амбар, имели самое простое украшение, то на рубеже XVIII-XIX веков резьба по дереву как ремесло в Чернигове не была популярной. Например, в хрониках среди почти двух сотен городских ремесленников первой половины XIX века резчики не упомянуты.

Именно к середине 1880-х годов приходится пик популярности кружевных украшений домов. В Чернигове возникла собственная система резчиков. Уже в начале XX века резьба распространилась чуть ли не в промышленных масштабах.

Механизация усложнила и разнообразила резьбу. Так, на домах популярной стала резьба, обычно используемая только на мебели или музыкальных инструментах: бельгийское плетение или мифологические композиции.

Среди разнообразия символики чаще всего можно заметить зигзаговые ленты под карнизом (символ воды) и рядом кружевные растения.

Украшали дома и символами поля – ромбами и прямоугольниками, ромбами с точками (засеянное поле), волнами под карнизами (дожди для щедрых урожаев).

"С одной стороны, для земледельческого населения – символы плодородия и обилия, с другой, особенно в сочетании с так называемыми рожаницами, древними богинями плодородия, – пожелания долгого и здорового рода", – объяснил историк Сергей Черняков.

На резьбе можно заметить и знаки солнца в виде круга, креста или звезды, зооморфные фигурки, преимущественно птиц. Затейливые орнаменты отделки часто напоминают вышиванку, но выполненную в дереве.

Первыми владельцами кружевных домов были местные дворяне, дворовые советники, судебные приставы, художники, врачи, преподаватели, инженеры, экономисты и купцы.

Сейчас черниговское кружево медленно приходит в упадок. Но горожане стремятся сохранить историю, поэтому активисты даже предлагают превратить одну из улочек с сохранившимися кружевными домами в музей под открытым небом.

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