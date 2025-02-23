Каким был центр Чернигова в 1950-х: историческое фото

Чернигов был основан в конце VII века у слияния рек Стержень и Десна. В средние века город стал важным центром Киевской Руси и, по оценкам историков, одной из крупнейших метрополий Европы того времени. В состав Черниговского княжества входили территории Кубани, Керченского полуострова, Мурома, Рязани и даже части современного Подмосковья.

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В сети появилось уникальное фото города, имеющего давнюю историю. На фото зафиксирован момент строительства местного театра.

Музыкально-драматический театр им. Г. Шевченко был основан в мае 1926 после реорганизации рабочего драматического коллектива, функционировавшего при Елисаветградском (теперь – Кропивницкий) машиностроительном заводе.

Открылся театр спектаклем "Наталья Полтавка" Ивана Котляревского. В репертуаре первых лет были такие спектакли: "Гайдамаки" Тараса Шевченко, "Суета" Ивана Карпенко-Карого, "Мирандолина" Карло Гольдони,

После освобождения Чернигова в сентябре 1943 года город был в значительной степени разрушен. Остатки театральной труппы собрались вместе и возобновили деятельность театра во временном помещении восстановленного Елецкого монастыря, вмещавшего 300 зрителей.

5 ноября 1959 состоялось открытие нового театрального сезона в новом помещении Черниговского областного театра.

19 августа 2023 года здание театра было повреждено российским ракетным ударом. Была разрушена часть здания и его крыша.

Кстати, Чернигов – город с уникальной архитектурой. Среди типичной советской застройки и современных многоэтажек можно увидеть аутентичные деревянные дома из прошлых веков. Историки говорят, что застройка губернского Чернигова в XIX веке, за исключением государственных построек, была деревянной. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, создающих неповторимый стиль города.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Чернигова и публиковал редкие фото времен Второй мировой.

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