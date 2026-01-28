Старое Мукачево: в сети показали уникальные фото

Мукачево – один из древнейших городов Украины, который веками играл роль стратегического ключа к Тисо-Дунайской низменности. Он возник на перекрестке важных торговых путей между Центральной и Восточной Европой и до сих пор сохраняет свое уникальное значение.

Находясь в составе Венгерского королевства, Трансильвании, Австро-Венгрии и Чехословакии, Мукачево сформировало свой уникальный поликультурный характер. Каким был город в первой половине ХХ века, показал Telegram-канал "Банош".

Доминантой города и его главным историческим символом является замок Паланок. Его мы видим на опубликованных фотографиях. Возведенный на 68-метровой вулканической горе, Паланок считается одним из наиболее хорошо сохранившихся оборонных комплексов Центральной Европы. Наиболее героические страницы замка связаны с княгиней Илоной Зрини, которая в конце XVII века три года возглавляла оборону крепости против австрийских войск Габсбургов.

Попал в кадр и Кафедральный собор святого Мартина. Важным религиозным сооружением является также Свято-Николаевский женский монастырь на Чернечей горе, основанный по преданию еще в XIV веке князем Федором Кориатовичем. Он долгое время был главным духовным и культурным центром православия на Закарпатье.

Из архитектурных жемчужин, которые мы видим на опубликованных фото, можно назвать также возведенную в 1904 году ратушу. Это изысканный образец венгерской сецессии и один из главных архитектурных символов города.

Сегодня Мукачево – это не только туристический магнит, но и мощный транспортный и экономический узел Закарпатья. Благодаря близости к границам с Венгрией, Словакией и Румынией, город превратился в важный логистический центр. Несмотря на модернизацию, город сохраняет свою камерную атмосферу европейского центра города, где гармонично сосуществуют различные религиозные конфессии и этнические сообщества.

