Знаменитый дом Потоцкого показали в разные годы: архивные фото

Туристической жемчужиной Хмельницкой области является, безусловно, город Каменец-Подольский. Но не только своей крепостью славится он – городской архитектурный ансамбль сформировали средневековые оборонительные сооружения и роскошные светские и религиозные здания Ренессанса, барокко и классицизма.

И среди архитектурных памятников города выделяется дом Потоцкого. Сооружение связано с родом магнатов Потоцких, которые играли значительную роль в истории Подолья. Как он выглядел в разные годы ХХ века и в начале ХХІ века, показали в Facebook-сообществе "Каменец-Подольский: архитектурное наследие".

Сооружение было возведено как городская резиденция влиятельного шляхетского рода, средства на него выделил теребовлянский староста Михал Потоцкий, а работы были проведены в 1755-1756 годах. Сейчас дом находится в северной части комплекса Доминиканского монастыря и примыкает к колокольне костела на ул. Доминиканской, в центральной части Старого города Каменца-Подольского.

Величественное сооружение сочетает в себе черты позднего барокко и классицизма. Его строили, чтобы продемонстрировать общине влияние и статус владельцев. Дом имеет весьма солидный вид даже в современном архитектурном ансамбле Каменца-Подольского.

После смерти Михала Потоцкого, который провел здесь свои последние годы, здание неоднократно меняло назначение. После ликвидации римо-католических монашеских орденов на территории Российской империи, начиная с 1843 года, комплекс Доминиканского монастыря использовался различными губернскими учреждениями для административных нужд. После революции 1917 года монастырь был национализирован, и на протяжении длительного времени он оставался без четкого функционального назначения. Впоследствии его помещения приспособили под жилье, клуб ремесленников, городскую библиотеку, артель "Красный сапожник", а также хлебопекарную артель "Заря революции".

В годы Второй мировой войны монастырские сооружения подверглись значительным разрушениям. Впрочем, впоследствии дом Потоцких отстроили и начали использовать для нужд местного инженерного предприятия.

В 1963 году постановлением Совета Министров УССР дом был внесен в Перечень памятников архитектуры. В 1971 году появилась идея приспособить памятник под историко-этнографический музей. А уже в независимой Украине в 1997 году дом Потоцкого был передан в пользование Ордена доминиканцев в Украине. Сейчас он принадлежит отцам-паулинам Каменец-Подольской диецезии Римско-католической церкви.

Сегодня дом Потоцкого является важным элементом культурного наследия города и напоминает о благородном прошлом Каменца как одного из ключевых культурных и исторических центров Подолья.

