Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Одесса занимает особое место на юге Украины, являясь большим портовым городом с богатой историей. Основанный в 1794 году на месте бывшей турецкой крепости Хаджибэй, город стремительно развивался. Уже к концу 19 века Одесса превратилась в один из самых больших и экономически значимых центров империи.

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Рост численности населения и промышленных предприятий свидетельствовал о его бурном развитии. Старые фотографии позволяют заглянуть в прошлое Одессы и почувствовать атмосферу тех времен. Недавно в сети появилась подборка атмосферных кадров, которыми поделились местные жители.

История Одессы – это история быстрого роста и превращения из небольшого поселения в мегаполис. К концу 19-го – началу 20 века город поражал темпами строительства, возводя величественные дома для государственных учреждений, банков, гостиниц и жилых построек, формируя уникальный архитектурный вид. Это был период расцвета, когда город активно расширялся, а его население постоянно росло, достигнув более полумиллиона жителей до 1914 года.

Среди представленных фотографий есть знакомые места, которые изменились с течением времени. Один из кадров показывает Греческую площадь, которая когда-то называлась Мартыновским. На ней размещался ресторан "Киев", построенный в 1962 году, здание которого сохранилось до наших дней.

Другое фото переносит нас на центральную аллею знаменитой Аркадии 1965 года, где, по воспоминаниям одесситов, экзотические пальмы и чугунные бордюры создавали неповторимую атмосферу.

Некоторые фотографии представляют специфику жизни города как портового и промышленного центра. К примеру, показан жилой дом на Дерибасовской, принадлежавший китобойной флотилии "Слава" в 1956 году. Этот факт напоминает о значимости китобойного промысла для города в тот период и о том, как жизнь моряков и их семей была тесно связана с флотилией.

Есть также кадры, фиксирующие более ранние этапы истории Одессы. Одна из фотографий показывает Приморский бульвар в 1930-х годах – место, которое и сегодня является одной из главных визиток города и помнит многие исторические события.

Другой снимок, датированный 1918 годом, зафиксировал дом Асвадурова по улице Троицкой, история которого, к сожалению, имеет трагические страницы, связанные с пожаром 2019 года, после которого здание не было восстановлено.

На фотографиях также зафиксированы моменты культурной и образовательной жизни Одессы прошлого века.

Фото 1976 показывает студентов Одесского Политехнического института после успешной сдачи сессии.

Отдельный кадр посвящен кинотеатру им. Маяковского на Дерибасовской, показывая ажиотаж вокруг него.

Этот кинотеатр, открывшийся в 1931 году и несколько раз менявший название, был важным центром культурной жизни города, хотя, к сожалению, прекратил свое существование как кинотеатр в 2012 году.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии, которыми была Одесса более 100 лет назад.

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