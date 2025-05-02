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Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Елена Былим
История городов Украины
3 минуты
1,1 т.
Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Одесса занимает особое место на юге Украины, являясь большим портовым городом с богатой историей. Основанный в 1794 году на месте бывшей турецкой крепости Хаджибэй, город стремительно развивался. Уже к концу 19 века Одесса превратилась в один из самых больших и экономически значимых центров империи.

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Рост численности населения и промышленных предприятий свидетельствовал о его бурном развитии. Старые фотографии позволяют заглянуть в прошлое Одессы и почувствовать атмосферу тех времен. Недавно в сети появилась подборка атмосферных кадров, которыми поделились местные жители.

История Одессы – это история быстрого роста и превращения из небольшого поселения в мегаполис. К концу 19-го – началу 20 века город поражал темпами строительства, возводя величественные дома для государственных учреждений, банков, гостиниц и жилых построек, формируя уникальный архитектурный вид. Это был период расцвета, когда город активно расширялся, а его население постоянно росло, достигнув более полумиллиона жителей до 1914 года.

Среди представленных фотографий есть знакомые места, которые изменились с течением времени. Один из кадров показывает Греческую площадь, которая когда-то называлась Мартыновским. На ней размещался ресторан "Киев", построенный в 1962 году, здание которого сохранилось до наших дней.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Другое фото переносит нас на центральную аллею знаменитой Аркадии 1965 года, где, по воспоминаниям одесситов, экзотические пальмы и чугунные бордюры создавали неповторимую атмосферу.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Некоторые фотографии представляют специфику жизни города как портового и промышленного центра. К примеру, показан жилой дом на Дерибасовской, принадлежавший китобойной флотилии "Слава" в 1956 году. Этот факт напоминает о значимости китобойного промысла для города в тот период и о том, как жизнь моряков и их семей была тесно связана с флотилией.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Есть также кадры, фиксирующие более ранние этапы истории Одессы. Одна из фотографий показывает Приморский бульвар в 1930-х годах – место, которое и сегодня является одной из главных визиток города и помнит многие исторические события.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Другой снимок, датированный 1918 годом, зафиксировал дом Асвадурова по улице Троицкой, история которого, к сожалению, имеет трагические страницы, связанные с пожаром 2019 года, после которого здание не было восстановлено.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

На фотографиях также зафиксированы моменты культурной и образовательной жизни Одессы прошлого века.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Фото 1976 показывает студентов Одесского Политехнического института после успешной сдачи сессии.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Отдельный кадр посвящен кинотеатру им. Маяковского на Дерибасовской, показывая ажиотаж вокруг него.

Старая Одесса: в сети показали атмосферные фото

Этот кинотеатр, открывшийся в 1931 году и несколько раз менявший название, был важным центром культурной жизни города, хотя, к сожалению, прекратил свое существование как кинотеатр в 2012 году.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии, которыми была Одесса более 100 лет назад.

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