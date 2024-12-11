Какой была Одесса более 100 лет назад: увлекательные исторические фото

Одесса – это не просто город, а настоящее явление, которое увлекает своей богатой историей, неповторимой атмосферой и жизнерадостным духом. Расположенное на берегу Черного моря, оно издавна было важным торговым и культурным центром.

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История Одессы уходит своими корнями в глубокую древность. На месте современного города когда-то существовали греческие колонии. Однако современная Одесса ведет свою историю с конца XVIII века, когда на месте татарского поселения Хаджибей по приказу русской императрицы Екатерины II началось строительство нового города.

За короткое время Одесса превратилась в один из самых важных портов Черного моря. Сюда съезжались купцы из разных стран, что способствовало развитию торговли и промышленности. Город стал известен своими литературными кафе, театрами и музыкальными салонами.

Одесса всегда была многонациональным городом, что отражалось на ее культуре и архитектуре. Здесь гармонично сочетались разные стили – от классицизма до модерна.

Какой была Одесса 100 лет назад

OBOZ.UA предлагает подборку уникальных фотографий, открывающих увлекательные страницы истории этого волшебного города. На фотографиях можно увидеть улицы, здания и атмосферу, значительно отличающиеся от современного вида Одессы. Это путешествие в прошлое дарит возможность проникнуть в жизнь города в 1920-х годах и даже раньше.

Аркадия, которая сегодня ассоциируется с ночными клубами и пляжными комплексами, сто лет назад была совсем другой. Ее вид напоминал больше о спокойствии и гармонии природы, чем о развлечениях.

Центр города также выглядел по-другому: фотография с Преображенской и Садовой улиц демонстрирует архитектуру прошлого в отличном качестве.

Здание Одесского городского совета за 100 лет почти не изменилось. Первоначально здесь размещалась биржа, построенная в 1829 году. Ее архитектура несколько раз претерпевала изменения, прежде чем в стенах этого сооружения поселились городские власти.

Одним из оставшихся исторических памятников является Оперный театр. Фотография 1928 года подчеркивает его значение для хранящегося до сих пор города. Не менее впечатляющим является фото Привокзальной площади 1918 года, где улица Пушкинская выглядит значительно просторнее, чем сейчас.

Еще одно уникальное изображение демонстрирует улицу Пушкинскую:

Памятным является и фото 1923 года, сделанное на пересечении улиц Дворянской и Садовой.

А фотография с Потемкинской лестницей зафиксировала символический момент истории Одессы.

Отдельно следует упомянуть об эвакуации Одессы в 1920 году. На фотографии изображены драматические события Гражданской войны, ставшие переломным моментом для города и его жителей.

Одесса – это город, влюбляющий в себя с первого взгляда. Здесь можно отдохнуть на пляже, прогуляться по знаменитой Дерибасовской улице, посетить оперный театр, насладиться вкусной едой и выпить чашку ароматного кофе в одном из многочисленных кафе. Одесса – это город, где всегда весело и интересно. Это город, который никогда не забывается.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали интересные исторические фото, которыми был Киев в 70-е годы.

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