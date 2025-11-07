Покровск до войны: уникальные фото мирной жизни одного из старейших городов Донетчины

Город Покровск, который сегодня находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, имеет глубокие и многогранные исторические корни, которые достигают середины XIX века. До 2016 года он назывался Красноармейск, а его первым названием было Гришино, в честь ближайшего волостного центра.

Видео дня

Этот город, расположенный в западной части Донецкой области, недаром называют "западными воротами Донбасса". Покровск развивался благодаря строительству железной дороги и разработке угольных залежей, что сформировало его как мощный промышленный и транспортный узел.

История его становления — это история роста от небольшого пристанционного поселка до значимого административного и экономического центра. Сегодня, публикуя исторические фото, OBOZ.UA предлагает вспомнить о мирной жизни города, который российские оккупанты беспощадно пытаются стереть с лица земли.

Путь от Гришиного до Покровска

Возникновение и начальное развитие города неразрывно связаны со строительством Екатерининской железной дороги. В 1875 году была приобретена земля для железнодорожной станции, которая получила название Гришино и стала катализатором для развития поселка.

Уже в 1881–1882 годах началось строительство вокзала, который был готов к эксплуатации в 1883 году, с открытием временного движения, а регулярное движение началось в 1884 году.

Привокзальная площадь с клумбами и садами добавляла станции эстетический вид, а впоследствии на вокзале появились буфет, почтовая контора и даже фотоателье.

С развитием железной дороги рос и пассажирооборот, что требовало нескольких достроек вокзала, и уже в 1914 году продажи билетов достигли 75,6 тыс. единиц.

Одновременно станция стала центром отгрузки угля, который гужевым транспортом подвозили с окрестных шахт. Уже к 1913 году грузооборот достиг 7,8 млн пудов, из которых 5,2 млн пудов приходилось на уголь.

Это привело к значительному увеличению населения пристанционного поселка до 4,5 тыс. человек в 1914 году и 6 тыс. человек в 1917 году, что создало предпосылки для предоставления Гришино статуса города. Это произошло в июне 1917 года по постановлению Временного правительства.

До начала полномасштабной агрессии Покровск был мощным промышленным центром, где работало около 20 предприятий в шести отраслях. Он оставался старым центром угольных шахт Донецкого бассейна, где функционировали флагманы, такие как ПАО Шахтоуправление "Покровское" и шахта "Краснолиманская".

Кроме угольной индустрии, город имел развитую машиностроительную отрасль (пять заводов, включая производство электродвигателей), производство стройматериалов (динасовый завод) и предприятия легкой и пищевой промышленности (хлебозавод, мясокомбинат). В 1999 году город даже был признан территорией приоритетного развития.

К сожалению, с 2022 года мирная жизнь Покровска была разрушена российским вторжением. Город регулярно подвергался мощным обстрелам из тяжелого вооружения, что приводило к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

Поэтому эти кадры прошлого служат болезненным напоминанием, что именно отобрала война у мирных украинских городов.

OBOZ.UA предлагает посмотреть и фотографии из Покровска, которые раскроют, каким был город в 30-х годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.