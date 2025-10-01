Покровск в 30-х годах: в сети показали уникальные фото

В интернете обнародовали уникальные фотографии, которые позволяют увидеть, каким был Покровск (бывшее Гришино) в 30-х годах прошлого века. На фото зафиксировано строительство динасового завода — одного из ключевых промышленных предприятий региона.

Видео дня

Эти кадры датируются 1932 годом и открывают малоизвестные страницы истории города. Для жителей Покровска и историков такие архивные материалы являются важным источником знаний об индустриализации Донбасса.

Они демонстрируют, как менялась экономика и внешний вид города во времена первых пятилеток. Фото напоминают и о непростых этапах становления предприятия, которое играло значительную роль не только в Украине, но и за ее пределами.

История завода

Строительство завода в Гришино стартовало осенью 1931 года в рамках первой пятилетки СССР. Уже через два года он начал работать, а в середине 30-х предприятие вышло на полную мощность. Сначала завод выпускал огнеупорные материалы для мартеновских печей, однако впоследствии ассортимент существенно расширился. В 1938 году, после переименования поселка в Красноармейское, предприятие получило название "Красноармейский динасовый завод".

Вторая мировая война внесла коррективы в его деятельность. С приближением фронта оборудование вывезли в тыл, а сам город был оккупирован немецкими войсками осенью 1941 года. После освобождения в сентябре 1943-го началось восстановление предприятия, и уже в 1947 году завод снова заработал. В последующие десятилетия он пережил реконструкции, модернизации и превратился в одного из лидеров отрасли.

В 70-х годах завод выпускал продукцию не только для украинских металлургических и машиностроительных предприятий, но и экспортировал ее в страны Европы, Ближнего Востока и даже на Кубу. Предприятие имело стратегическое значение и было среди ведущих в регионе.

С обретением Украиной независимости оно получило новый статус и работало в форме акционерного общества.

Впрочем, экономические кризисы и конкуренция на рынке постепенно осложнили положение завода. В 2008 году он претерпел серьезный спад, а уже в 2010-м завершил год с миллионными убытками. Владельцами в разное время выступали как украинские предприниматели, так и зарубежные компании. В 2011 году контрольный пакет акций был приобретен инвестиционной группой "Альтера Финанс".

Сегодня старые фото, появившиеся в открытом доступе, напоминают горожанам о важном индустриальном наследии. Они позволяют лучше понять, как зарождался современный Покровск и какую роль промышленность сыграла в его становлении.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические фотографии из Покровска 1990-х годов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.