Косив в 30-х годах: в сети показали уникальные фотографии

Косив – это живописный город у подножия Карпат, который официально признан историческим населенным пунктом Украины и имеет статус курорта. Расположенный в долине реки Рыбницы, он издавна считается административно-торговым центром галицкой Гуцульщины.

Климат здесь мягкий, а окружающие горы покрыты густыми смешанными лесами, что делает регион идеальным для оздоровления. Интересно, что Косив входит в восьмерку самых зеленых городов страны, значительно превышая международные нормы по количеству насаждений на одного жителя.

История города насчитывает более шестисот лет, начиная с первого упоминания в 1424 году. Сегодня этот край славится не только природой, но и сохраненными художественными промыслами, которые передаются из поколения в поколение.

Недавно в фейсбук-сообществе "Путешествие по Старой границе" была обнародована большая подборка раритетных черно-белых фотографий Косива 30-х годов прошлого века.

На снимках зафиксирована повседневная жизнь горцев: мужчин и женщин в вышиванках, жупанах и льняных рубашках. Особое внимание привлекают кадры масштабной ярмарки, где под огромными зонтами, спасающими от солнца, люди торговали скотом и домашними продуктами.

Интересной деталью является то, что многие жители, даже в праздничном наряде, ходили босиком, а для развлечений немногочисленных тогда туристов использовали изысканные кареты.

От залежей соли до художественного центра

Развитие Косива как городского поселения началось в XVI веке благодаря ценным залежам соли. Добыча сырья и его вываривание в соляных банях приносили значительные прибыли владельцам города, среди которых были известные шляхетские роды Язловецких и Дидушицких.

Однако соляной промысел часто становился причиной конфликтов и нападений повстанцев, в частности отрядов Олексы Довбуша и Василия Баюрака. Из-за постоянных угроз в 1759 году здесь даже была организована главная стоянка карательного войска для борьбы с повстанческим движением.

С переходом Галичины в состав Австрийской империи Косив получил новый толчок для развития. Город стал уездным центром, а соляная промышленность была огосударствлена, что упорядочило экономическую жизнь. Кроме вываривания соли, здесь начали активно развиваться художественные ремесла: ткачество, резьба по дереву, ковроткачество и знаменитая косивская керамика.

В конце XIX века Косив стал центром украинского национального возрождения, где работал Михаил Павлик и часто бывал Иван Франко.

Испытания войнами и путь к независимости

XX век принес Косиву серию тяжелых испытаний – от погромов времен Первой мировой войны до жестоких репрессий советского и нацистского режимов. Во время Второй мировой войны город пережил страшную трагедию уничтожения еврейской общины на Городской горе и вывоз сотен людей на принудительные работы. В послевоенные годы советская власть окончательно остановила соляную промышленность, однако сделала ставку нанародные промыслы, создав крупные художественно-производственные объединения.

Сегодня Косив продолжает развиваться как культурная и туристическая жемчужина Прикарпатья. Город успешно сочетает статус курорта с ролью главного художественного цеха Гуцульщины, где функционируют известные художественные школы и мастерские.

Современная история города пишется также памятью о героях: недавно в местном лицее открыли Аллею Славы в честь павших защитников Украины. Косив остается краем легенд, где стратегия развития базируется на гармонии живописной природы и глубокого исторического наследия.

