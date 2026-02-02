Самые лютые зимы в истории Украины: в сети показали уникальные фото

Нынешнюю зиму не просто так называют самой сложной в истории Украины – к аномальным морозам добавились также варварские российские обстрелы, которые оставляют людей без электроэнергии и отопления. Впрочем, наша страна переживает подобный катаклизм не впервые.

О самых лютых зимах, которые зафиксировали историки, рассказала в своем Facebook пользовательница Светлана Чемисова. А предприниматель Александр Соколовский добавил к ее сообщению фотографии тех зимних дней.

Зима 1928–1929 годов – "Большой мороз"

Те дни называют самой суровой зимой ХХ века в Украине. На Левобережье температуры падали до -40...-42 °C. Холод пришел еще осенью 1928 года и не отступал вплоть до апреля 1929-го.

Длительные морозы -35...-40 °C уничтожили сады и посевы, а реки тогда замерзли насквозь. Днепр полностью встал, льдом сковало даже Азовское и Черное моря. В Одессе лед был настолько крепким, что выдерживал грузовой транспорт, а в Крыму сугробы достигали человеческого роста в высоту.

Движение транспорта почти остановилось, погибал скот, люди обогревались всем, что можно было сжечь. Из-за огромных сугробов железнодорожное сообщение между городами прерывалось на недели – даже паровозы не могли прорваться сквозь ледяные массы.

Именно после этой зимы в советской Украине начали пересматривать строительные нормы и требования к теплоизоляции, ведь старая инфраструктура оказалась неготовой к таким экстремальным условиям.

Зима 1941–1942 годов – холод войны

Тот сезон вошел в историю под названием "Генерал Мороз". Он стал одним из решающих, но в то же время самых жестоких факторов Второй мировой войны. Серьезное похолодание началось уже в ноябре, а в декабре и январе температура стабильно держалась на уровне -30...-35 °C, иногда опускаясь еще ниже.

Техника в те дни не выдерживала: масла замерзали, металл становился ломким, двигатели заводили только разжигая костер под ними. Недостаток топлива, теплой одежды и еды сделал мороз таким же смертельным врагом, как и боевые действия. Люди в разрушенных городах вынуждены были жечь мебель, книги и заборы, чтобы выжить.

В оккупированных Харькове и Киеве тысячи погибали не от пуль, а от холода и голода. Для Харькова эта зима стала одним из самых трагических периодов – население города сократилось в разы. И зима показала, что мороз может быть не менее разрушительным, чем оружие.

Зима 1953–1954 годов – рекордные снегопады

Тогда в Украине выпало невиданное количество снега. Снежный покров удерживался более 100 дней, а толщина льда на Днепре позволяла движение тяжелой техники. Сугробы высотой в несколько метров полностью блокировали дороги. В некоторых местах люди вынуждены были прокапывали тоннели, чтобы выбраться из домов. Железнодорожное и автомобильное сообщение останавливалось на недели, для расчистки привлекали военных и спецтехнику.

Морозы до -30 °C усложняли работы и представляли угрозу для жизни. Многие отдаленные села надолго оставались без связи с миром, поэтому приходилось организовывать специальные доставки продуктов и лекарств. Но зима стала наглядным примером того, как природа проверяет прочность инфраструктуры и общества.

Зима 1969–1970 годов – ледяной панцирь

Тогдашняя зима запомнилась не столько морозами, сколько сочетанием снега, влаги и резких перепадов температур. Частые оттепели сменялись внезапными холодами, из-за чего на дорогах повсюду образовывался толстый слой льда. Деревья и линии электропередач не выдерживали веса льда – обрывы оставляли целые области без света на недели. Дороги покрывались "стеклянным" льдом, что почти полностью парализовало движение.

Зима 1978–1979 годов – метели века

То, что происходило тогда, стали называть "новогодним апокалипсисом". В канун Нового года температура за одни сутки упала с +3...+5 °C до -30 °C. На севере и востоке Украины фиксировали -35...-38 °C.

Мокрый снег мгновенно замерзал, превращая дороги и железнодорожные пути в сплошной лед. Обычная техника была бессильной, поэтому для расчистки использовали армейские машины и даже танки. Системы отопления не выдерживали нагрузок: лопались трубы, люди грелись у газовых плит или собирались всей семьей в одной комнате.

Зима 1986–1987 годов – последняя "большая" зима СССР

Стабильные холода тогда держались необычно долго. Морозы фиксировали с декабря по март, во многих регионах температуры доходили до -34 °C. Так в январе в Киеве зафиксировали-32 °C, а высота снега стала рекордной для второй половины ХХ века.

Для школьников это означало вынужденные каникулы, а для коммунальных служб – настоящий экзамен на выносливость. Водопроводы и системы отопления массово выходили из строя, обнажая слабые места инфраструктуры.

Зима 2005–2006 годов – Алчевская трагедия

Этот сезон стал трагическим примером того, чем грозит мороз устаревшим сетям. В январе 2006 года, во время морозов -30...-35 °C, в Алчевске Луганской области произошла масштабная авария: система отопления полностью замерзла и разорвалась. Более 60 тысяч человек остались в ледяных квартирах. Происшествие стало серьезным сигналом для всей страны о необходимости модернизации тепловых систем.

Зима 2011–2012 годов – современная "арктика"

После нескольких мягких сезонов эта зима стала настоящим шоком. В первой половине февраля температура во многих регионах опустилась до -30...-33 °C, а в Крыму фиксировали -25 °C. Черное море возле Одессы и крымского побережья снова покрылось льдом – торосы тянулись на сотни метров, судоходство остановилось.

По всей стране ввели чрезвычайные каникулы для школьников, которые длились почти две недели. Энергосистема работала на пределе возможностей, и именно тогда заговорили о насущной необходимости в обновлении теплосетей.

Зима 2012–2013 годов — мартовский снежный коллапс

Хотя сама зима тогда была относительно мягкой, ее завершение стало беспрецедентным. 22–23 марта 2013 года за сутки выпала месячная норма снега. Киев и западные области фактически остановились: трамваи застревали в сугробах, люди добирались домой на лыжах, а трассы превратились в многокилометровые пробки. Впрочем, украинцы в те дни проявляли удивительное умение приходить друг другу на помощь – вместе вытаскивали авто из сугробов и делились горячим чаем.

