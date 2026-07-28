Какой была Жолква более 100 лет назад: архивный кадр

Начало XX века на западноукраинских землях стало периодом бурного развития. Это на себе ощутила и старинная Жолква – сейчас это Львовская область, а в то время она была частью Королевства Галичины и Лодомерии с центром во Львове и входила в состав Австро-Венгерской империи.

Видео дня

Город имел статус уездного центра и подчинялся австрийской администрации, которая привнесла сюда новые правовые нормы, систему образования и определенный порядок в городском управлении. Как выглядел центр Жовквы в 1906 году, показала страница в Facebook "Путешествие по старой границе".

Сердцем городской жизни Жолквы неизменно оставалась площадь Рынок (сейчас площадь Вичева) – и в начале XX века это было не просто торговое место, а настоящий центр всей общественной жизни города. Именно ее мы и видим на опубликованной старинной фотографии. Площадь имела уникальную планировку: она была соединена с пространством перед замком, что делало ее одновременно и торговым, и представительским центром. Вокруг располагались дома горожан – каменные здания разных эпох. Здесь проходили еженедельные торги и сезонные ярмарки, где продавали зерно, скот, ремесленные изделия.

Город не выглядел заброшенным и запущенным, здесь кипела активная деловая и культурная жизнь. Впрочем, по сравнению со своим королевским прошлым – временами Яна III Собеского и расцветом Речи Посполитой – Жолква начала ХХ века выглядела городом, живущим воспоминаниями о собственном былом величии.

Население города было пестрым и многонациональным – как и в большинстве галицких городов того времени. Здесь бок о бок жили украинцы, поляки, евреи и представители других общин.

Толчком к некоторому оживлению городской жизни стало развитие железнодорожного сообщения, которое связало Жолкву со Львовом и другими городами региона. Железная дорога облегчила торговлю, ускорила товарооборот и позволила местным ремесленникам выходить на более широкие рынки.

Кроме того, город стал центром книгопечатания. При василианском монастыре в конце XIX – начале XX века здесь издавалась украиноязычная религиозная, научная и популярная литература, журналы. И это в значительной степени способствовало более широкому украинскому духовному возрождению в Галичине.

Поэтому, хотя статус Жолквы к началу нового века сильно изменился, ее значение все же не стоит приуменьшать. Горожане действительно жили в тихом провинциальном ритме, где прошлое присутствовало в каждом уголке – в замковых стенах, в силуэте ратуши, в старинных каменных домах вокруг Рынка – впрочем, они ежедневно вносили свой важный вклад в будущее.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими были окрестности Тернополя во время Первой мировой войны – когда немецко-австрийская армия изгнала с этих территорий русских.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.