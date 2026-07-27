Каким был Тернополь во время Первой мировой войны: исторические фотографии

Лето 1917 года в полях недалеко от Тернополя стало одним из самых драматичных эпизодов Первой мировой войны. Наступление российских войск под командованием Керенского на Восточном фронте захлебнулось, и австро-германские войска перешли в контрнаступление и стремительно продвинулись на восток.

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Именно этот момент запечатлел на пленку неизвестный фотограф. Серию снимков, сделанных примерно в июле 1917 года, опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". В это время под Тернополем сосредоточилась мощная группировка союзных войск, которая готовилась к решающему удару. Их работу мы и видим на снимках.

Артиллерия была главной ударной силой этой кампании. Перед наступлением австро-германские батареи методично обстреливали российские позиции, подавляя огневые точки и разрушая укрепления. Пушки различных калибров – от легких полевых гаубиц до тяжелых орудий – разворачивались на заранее подготовленных позициях.

Равнинная местность с холмами вокруг Тернополя позволяла эффективно использовать артиллерию. После прорыва фронта артиллерия следовала за пехотой, поддерживая преследование врага и не давая россиянам закрепиться на новых рубежах.

Конечно, без надежной связи наступательная операция такого масштаба была бы невозможна. Связисты прокладывали телефонные и телеграфные линии от штабов до передовых позиций, обеспечивали передачу команд между пехотными подразделениями и артиллерийскими батареями. Во время активного маневренного боя, а именно таким было контрнаступление 1917 года в отличие от привычной позиционной тягомотины, роль связи возрастала многократно. Провода тянулись через поля и овраги, их постоянно разрывало артиллерийским огнем, и связисты под обстрелом восстанавливали линии. Параллельно использовались курьеры на лошадях и первые полевые радиостанции.

Привязные аэростаты – характерная картина для Первой мировой войны – под Тернополем выполняли роль воздушных наблюдательных постов. Поднимаясь на несколько сотен метров, наблюдатели в подвесной корзине видели далеко за линию фронта: могли корректировать артиллерийский огонь, отслеживать передвижения вражеских колонн и выявлять выдвигающиеся резервы. Аэростат оставался неподвижным ориентиром в небе и представлял собой уязвимую цель, поэтому его охраняли зенитные орудия и авиационные патрули. Над Тернопольщиной в июле 1917 года аэростаты фиксировали отступление русских частей и помогали артиллерии догонять отходящие колонны.

Вместе эти три составляющие – огонь, управление и разведка – образовывали ту систему, которая позволила австро-германским войскам менее чем за две недели пройти от застрявших позиций до захваченного Тернополя. 25 июля 1917 года город перешел под контроль союзных войск. Фотографии, сделанные в этот период, запечатлели армию в момент её наибольшего успеха на этом участке фронта.

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