Каким был Ивано-Франковск в 60-х: исторические фото

Ивано-Франковск всегда имел свою особую атмосферу, которую ценят и местные, и туристы. Старые фотографии позволяют заглянуть в прошлое города и увидеть, каким он был несколько десятилетий назад.

Видео дня

В соцсетях появились архивные фото, воспроизводящие вид Ивано-Франковска в 60-х годах. Они сохранили не только архитектуру, но и дух той эпохи – магазины, здания и быт горожан. Пользователи активно делятся воспоминаниями, ведь многие изображенных мест хорошо помнят еще с детства.

Одно из фото 1964 года показывает магазин № 270 – "Галантерейный", работавший на ул. Советской (теперь Независимости), 95.

Тогда там можно было найти товары, которых не было в других магазинах: мундштуки для сигарет с фильтрами, зажигалки и другие дефицитные вещи. Местные вспоминают, что именно здесь покупали первые косметические новинки или даже детские игрушки. В 80-х в этом помещении работали два книжных магазина, в частности популярный "Букинист". Сегодня здесь расположены магазины "Карпатская сыроварня" и "Еврик".

Среди опубликованных фотографий есть и изображение Дома Гаусвальда на современной улице Евгения Коновальца. Его крышу когда-то украшали массивные декоративные столбики и фонарь с медным куполом. Они были уничтожены взрывом боеприпасов еще во времена польского господства, но сам дом сохранил свои неповторимые черты. Особенно ценными остаются скульптуры на фасаде, дошедшие до наших дней.

Также на фото можно увидеть другие важные объекты города. Это Ратуша и памятный знак предводителю опрышков Василию Баюраку на ул. Галицкой, здание гастронома, а также улицы, которые сегодня выглядят совсем иначе.

Для многих жителей такие кадры – это возможность вспомнить детство, а для младших поколений – шанс лучше понять историю родного города.

OBOZ.UA ранее публиковал атмосферные фото из Франковска времен советской эпохи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.