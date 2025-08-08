Ивано-Франковск в 60-х: в сети показали атмосферные фото

Ивано-Франковск – экономический и культурный центр Прикарпатья. Город расположен на Покутской равнине в междуречье Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской. Основан он в 1662 году как крепость Станиславов.

Видео дня

В сети опубликовали редкие архивные фотографии улицы Бельведерской, сделанные в 1960-х годах. Снимки фиксируют вид города в период масштабной советской застройки.

Бельведерская – одна из древнейших улиц Ивано-Франковска. Она берет начало от улицы Галицкой и тянется до улицы Ленкавского, расположена в западной части центральной зоны города.

Улица сформировалась в XVIII веке. В ее конце когда-то стоял летний деревянный дворец Бельведер (около 1730 года), в котором проживала Виктория Потоцкая – первая жена владельца города Юзефа Потоцкого. Дворец исчез в конце XVIII века, но название улицы сохранилось.

Во время немецкой оккупации Бельведерская стала главной улицей еврейского гетто, где, по разным оценкам, погибло более 30 тысяч человек.

В 1953 году улицу переименовали в Сталинградскую, а с 1961 года она получила название Московская.

В 60-х годах на улице началось массовое строительство жилых домов типа "хрущевка".

В октябре 1990 года улице вернули историческое название – Бельведерская.

Также OBOZ.UA рассказывал, каким был Львов после Второй мировой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.