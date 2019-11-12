В Нидерландах запустили самый мощный ветрогенератор в мире: фото и видео

Компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

Об этом сообщает Rechargenews. Производитель уточняет, что запущенная турбина является самой большой из когда-либо созданных.

Прототип ветрогенератора Haliade-X twitter.com/GErenewables

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Ветрогенератор Haliade-X в год должен вырабатывать порядка 67 ГВт/ч энергии, достаточной для энергоснабжения более 16 тыс. европейских домохозяйств. Также благодаря ему получится предотвратить выброс более 42 тыс. тонн СО2 в атмосферу.

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

На данный момент турбина Haliade-X, на которой установлен 220-метровый ротор, приводящий в действие трансмиссию с прямым приводом и генератор с постоянным магнитом, является самой большой в мире. Благодаря своим характеристикам генератор опередил таких именитых производителей, как MHI Vestas и Siemens Gamesa с их генераторами на 10 МВт.

Монтаж лопастей twitter.com/GErenewables

Лопасть генератора twitter.com/GErenewables

При этом GE Renewable Energy хочет как можно быстрее запустить Haliade-X в серийное производство. В первую очередь гигантские генераторы установят у побережья Великобритании в рамках ветропарка Dogger Bank мощностью 3.6 ГВт.

Гондола генератора twitter.com/GErenewables

Лопасть генератора twitter.com/GErenewables

Лопасть генератора twitter.com/GErenewables

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как нефтегазовый концерн Shell объявил о покупке французской компании EOLFI, которая занимается разработкой технологий для плавучих офшорных ветровых электростанций.

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